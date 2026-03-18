Polacy kupują w Chinach nie tylko tanie badziewie. Polskie sklepy mają problem

Chińskie platformy zakupowe – jak AliExpress, Temu czy Shein – kojarzą się przede wszystkimi z tanimi produktami, które po rozpakowaniu przesyłki nierzadko okazują się być… bardzo kiepskiej jakości, delikatnie mówiąc. Polacy coraz częściej kupują jednak w Chinach nie tylko taniznę.

Polacy kupują w Chinach nie tylko tanie badziewie. To problem dla polskich sklepów

Z danych, zebranych i udostępnionych przez AliExpress, czyli jedną z najpopularniejszych platform zakupowych wśród mieszkańców Polski, wynika, że kupuje na niej już 64% Polaków, a do tego coraz większa grupa użytkowników zamawia produkty w cenie powyżej 750 złotych, a część regularnie decyduje się na zakupy przekraczające 1250 złotych.

Za takie kwoty nie kupuje się tzw. pierdółek, które nie szkoda wyrzucić, bo okazują się zwykłym badziewiem (chyba że na tony, ale raczej nikt rozsądny tego nie robi, przynajmniej na własny użytek). AliExpress jasno wskazuje, dlaczego wartość koszyka klienta z Polski potrafi być tak wysoka.

Rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców kraju nad Wisłą cieszą się bowiem produkty z kategorii smart home oraz inteligentne urządzenia sprzątające. AliExpress podaje, że podczas dużych kampanii promocyjnych produkty takie jak roboty sprzątające czy inteligentne systemy czyszczenia regularnie znajdują się wśród najczęściej kupowanych artykułów.

Platforma zdradziła też, że klienci z Polski coraz częściej wybierają urządzenia marek Dreame, iLife czy Laresar, do czego może skłaniać – oprócz atrakcyjnej ceny – oznaczenie Marka+, które przyznawane jest „uznanym, międzynarodowym producentom oraz produktom z segmentu premium”.

Rosnąca skłonność do kupowania droższych sprzętów na chińskich platformach zakupowych to duży problem dla sklepów w Polsce, ponieważ tracą przez to klientów (a tym samym przychód). Sytuacja może się jednak wkrótce zmienić, gdyż już od 1 lipca 2026 roku trzeba będzie zapłacić cło od każdego towaru kupionego w Chinach, które ma wynosić 3 euro.

Informacje na temat zmieniających się preferencji klientów z Polski zostały podane z okazji 16. rocznicy działalności AliExpress. Uświetnia je wydarzenie March Anniversary Sale, które potrwa do 25 marca 2026 roku, do godziny 23:59.

W jego trakcie rabaty mają sięgać nawet 80%, a wybrane produkty, takie jak Dreame H13 Pro, Dreame Pocket oraz Xiaomi Pad 7, będą dostępne w cenach nawet o ~50% niższych niż na innych dużych platformach sprzedażowych.

Ponadto do 21 marca 2026 roku można odwiedzić pop-up store w Wola Parku w Warszawie, gdzie prezentowane są wybrane produkty.