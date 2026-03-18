Dni dominacji Samsunga są policzone

Samsung wciąż jest liderem na rynku składanych smartfonów, jednak jego dominacja sukcesywnie topnieje. Wejście Apple do tego segmentu mocno nadszarpnie pozycję koreańskiego giganta.

Dominacja Samsunga wkrótce się skończy. Apple zabierze duży kawałek tortu

2026 rok zapisze się w pamięci nie tylko za sprawą konfliktu na Bliskim Wschodzie, przez który ceny paliw poszybowały, podobnie jak ceny półprzewodników i przez to ceny urządzeń elektronicznych, ale też przez premierę pierwszego składanego iPhone’a, która jest już pewna.

Według Counterpoint Research zmieni to układ sił na rynku składanych smartfonów, na którym obecnie dominującą pozycję ma Samsung. W 2025 roku seria Galaxy Z zapewniła producentowi z Korei Południowej aż 40% udziałów w tym segmencie. Kolejne 30% przypadło Huawei, a 12% – Motoroli. W zestawieniu uwzględniono jeszcze Honora z 7% udziałów i Google z 2%.

W 2026 roku sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej. Bo choć Samsung wciąż ma być liderem, to jego udział w rynku składanych smartfonów zmaleje do 31%, a drugie miejsce przypadnie Apple, i to od razu z 28% udziałów. Premiera pierwszego składanego iPhone’a sprawi, że stracą nie tylko Koreańczycy, ale też Chińczycy (Huawei, Motorola, Honor) i Amerykanie (Google).

Rynek składanych smartfonów w 2025 roku i prognoza na 2026 rok – w TOP 3 Samsung, Apple i Huawei (źródło: Counterpoint Research)

Mimo to składane smartfony wciąż mają stanowić znikomy odsetek w całkowitym wolumenie smartfonów – w 2025 roku było to zaledwie 1,6%. Według Counterpoint Research kategoria ta zyskuje jednak na znaczeniu dla producentów, którzy poszukują modeli z atrakcyjnymi marżami, aby zrównoważyć presję cenową w segmentach podstawowym i średnim.

Rynek składanych smartfonów znacząco zmieni się za sprawą Apple

Według prognozy Counterpoint Research zmieni się jednak nie tylko układ sił na rynku składanych smartfonów, ponieważ za sprawą premiery pierwszego składanego smartfona Apple spodziewany jest wzrost dostaw tego typu urządzeń aż o 20% względem 2025 roku.

Firma analityczna jest też przekonana, że pierwszy składany smartfon Apple z 7,58-calowym ekranem wewnętrznym (co oznacza proporcje 4:3; podobnie jak w wybranych iPadacg) i 5,25-calowym wyświetlaczem na zewnątrz będą kupowali przede wszystkim ci, którzy już posiadają iPhone’a, choć prawdopodobne jest także to, że rozważy to również wielu użytkowników smartfona z Androidem.

Debiut Apple w segmencie składaków ma ponadto skłonić innych producentów do położenia większego nacisku w 2026 roku na smartfony składane jak książka i przełożyć się na zmianę postrzegania tego typu konstrukcji przez klientów – z „eksperymentalnej niszy” na „flagowe urządzenia nastawione na produktywność”.

Pierwszy składany iPhone (którego cena może sięgnąć niebotycznego poziomu) ma przyczynić się również do debiutu podobnych modeli, jak Samsung Galaxy Z „Wide” – z szerszym i niższym ekranem wewnętrznym (który wcześniej miały już Google Pixel Fold 1. generacji i Oppo Find N 1. generacji).