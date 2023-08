Wysyłasz wiadomości na WhatsAppie? Docenisz to, co się w nim pojawi

WhatsApp znajduje się na górze listy najpopularniejszych komunikatorów. Zespół, który pracuje nad jego rozwojem, nie zamierza jednak odpuszczać walki z konkurencją i szykuje nowość, która pozytywnie wpłynie na wiadomości tekstowe.

Nowe możliwości formatowania tekstu na WhatsAppie

W każdym nowoczesnym i rozpoznawalnym komunikatorze znajdziemy całkiem sporo opcji komunikacji z innymi użytkownikami. Mamy wiadomości tekstowe, naklejki, możliwość wysyłania zdjęć i nagrań audio, a także wideorozmowy. Oczywiście WhatsApp nie jest tutaj wyjątkiem. W ciągu ostatnich lat mogliśmy dość często usłyszeć o zmianach dotyczących dodatkowych sposobów komunikacji, które towarzyszą tym podstawowym, czyli wymianie wiadomości tekstowych. Przykładowo niedawno dowiedzieliśmy się o usprawnieniach związanych ze zdjęciami.

Okazuje się, że twórcy WhatsAppa nie zapomnieli o podstawowych wiadomościach tekstowych, które wciąż dla wielu osób pozostają najszybszą i najwygodniejszą metodą prowadzenia rozmów za pomocą omawianego komunikatora. Otóż trwają już prace, które w założeniach mają ulepszyć ten element.

Jak wynika ze zmian znalezionych przez serwis WABetaInfo, który specjalizuje się w odkrywaniu planów dotyczących nowości w WhatsAppie, w komunikatorze pojawią się bardziej rozbudowane możliwości formatowania tekstu. W ręce użytkowników zostanie oddana m.in. obsługa składni bloków kodu, cytatów i list wypunktowanych. Nowości mają dołączyć do już obecnych opcji formatowania, takich jak pogrubienie czy kursywa.

Co prawda zmiany zostały zauważone w wersji beta aplikacji skierowanej na desktopy, lecz docelowo mają trafić również do aplikacji mobilnych, zarówno na Androidzie, jak i iOS. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem dostęp do tych samych lub podobnych funkcji, niezależnie od wykorzystywanej platformy, jest dziś pożądany przez użytkowników. Owszem, sporo czasu spędzamy korzystając ze smartfonów, ale jeśli już usiądziemy przy komputerze, często chcemy mieć możliwość wygodnego kontynuowania wybranych czynności, jak przykładowo korzystania z komunikatora.

Na wdrożenie musimy jeszcze poczekać

Opisane nowości, które dotyczą formatowania tekstu, obecnie pozostają w fazie eksperymentalnej. Może to sugerować, że na ich udostępnienie użytkownicy będą musieli poczekać. Kiedy dokładnie pojawi się odpowiednia aktualizacja? Mamy za mało informacji, aby to stwierdzić. Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Jasne, WhatsApp dzięki bardziej rozbudowanym możliwościom formatowania tekstu nie wprowadza żadnej rewolucji czy nowości jeszcze niebędącej na rynku komunikatorów. Mimo to ww. zmiany jak najbardziej należy uznać za krok w dobrym kierunku. Przykładowo obsługę składni bloków kodu mogą docenić programiści, a listy wypunktowane przydadzą się podczas tworzenia listy zakupów.