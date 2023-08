Nowe słuchawki nauszne JBL z adaptacyjną redukcją hałasu w dobrej cenie

Marka JBL się nie zatrzymuje i prezentuje kolejne słuchawki nauszne, które mogą przekonać do siebie sporo potencjalnych klientów. Jeśli szukacie słuchawek z aktywną redukcją hałasu, dobrą jakością dźwięku i długim czasem pracy na baterii w niewygórowanej cenie, to ten model może Was zainteresować.

JBL Tune 670 NC, czyli do wyboru, do koloru

JBL Tune 670 NC to nauszne słuchawki bezprzewodowe, które w swojej konstrukcji nie różnią się w zasadzie niczym od innych tego typu produktów na rynku. Producent przekonuje, że dzięki zastosowaniu miękkich wkładek i wyściółki słuchawki są wygodne do noszenia przez długi czas. Ponadto ich składana konstrukcja pozwala na łatwe zabranie ich ze sobą w każde miejsce, co podnosi wygodę ich użytkowania.

Warto zwrócić także uwagę na znane już z innych modeli tego producenta wersje kolorystyczne słuchawek. Szczególnie przyciągającą wzrok jest ta fioletowa. Z pewnością wiele osób zauważy je od razu nie tylko na sklepowej półce, ale też na ulicy. JBL Tune 670 NC występują także w czarnej, białej oraz granatowej wersji kolorystycznej.

Słuchawki zostały wyposażone w system ANC, który producent nazwał adaptacyjną redukcją hałasu. Na czym to polega? Jak zapewnia firma, jest to funkcja pozwalająca wyciszyć wszystkie hałasy otoczenia i inne niepożądane dźwięki, by skupić się na słuchaniu muzyki. Jeśli jednak użytkownik chciałby słyszeć, co dzieje się wokół niego, to może skorzystać ze wsparcia technologii Ambient Aware i TalkThru, które pozwalają wzmocnić dźwięki otoczenia. Przełączenia pomiędzy trybami możliwe jest dzięki aplikacji JBL Headphones.

Ciesz się muzyką nawet przez 70 godzin

Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to JBL Tune 670 NC zostały wyposażone w akumulator o pojemności 690 mAh, który wedle zapewnień producenta ma wystarczyć nawet na 70 godzin nieprzerwanego słuchania muzyki. Jest jednak jeden haczyk – ta wartość to długość słuchania bez włączonego trybu ANC. Po uruchomieniu aktywnej redukcji hałasu maksymalny czas pracy słuchawek spada do 44 godzin. Dodatkowe 3 godziny pracy będzie można uzyskać już po 5 minutach od podłączenia ich do ładowarki. Z kolei uzupełnienie całego akumulatora powinno zająć około 2 godziny.

Nowe słuchawki JBL korzystają z Bluetooth 5.3. Na późniejszym etapie mają otrzymać aktualizację OTA, umożliwiającą obsługiwanie odbierania wysokiej jakości LE Audio. Warto dodać, że JBL Tune 670 NC są w stanie połączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie – dzięki temu mogą być sparowane np. z tabletem i smartfonem w tym samym czasie.

O wysoką jakość dźwięku dostarczanego do uszu użytkownika zadbać ma zastosowany przez producenta 32 mm przetwornik dynamiczny. Sprzęt może pochwalić się również pasmem przenoszenia dźwięku 20 Hz – 20 kHz, a także impedancją 32 Ω. JBL Tune 670 NC są już dostępne w oficjalnym sklepie producenta w cenie 479 złotych.