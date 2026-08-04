Niepokojący problem na telewizorach. Samsung i LG podejmują zdecydowane kroki

Telewizory Samsunga i LG mogły „za plecami” swoich użytkowników zarabiać dla kogoś innego. Wszystko przez aplikacje na Smart TV, które po cichu wykorzystywały telewizor jako serwer proxy.

Telewizory mogły „za plecami” użytkowników zarabiać dla kogoś innego

Firma Spur, zajmująca się bezpieczeństwem, opublikowała badania, w których twierdzi, że sprawdziła ponad 6 tysięcy aplikacji na telewizory Smart TV Samsunga i LG, a ponad 2 tysiące z nich sprzedawało adres IP właścicieli sprzętu. W praktyce oznacza to, że telewizory mogły udostępniać domowe łącze internetowe firmom lub innym użytkownikom, a ci z kolei mogli wykorzystywać lub przekazywać je m.in. do zbierania danych, testowania aplikacji czy badań rynku, a nawet potencjalnie narażać telewizory na przejęcie nad nimi kontroli.

Spur twierdzi, że telewizory Smart TV są niemal idealnymi hostami proxy, a większość osób nie jest świadoma problemu. Duże ekrany podłączone są do sieci domowej, podobnie jak inne urządzenia, jednak użytkownicy prawie w ogóle ich nie sprawdzają – tak jak robią to w przypadku komputerów czy smartfonów.

Badacze zwracają też uwagę na to, że telewizory „nie dają znać” o podejrzanych aktywnościach np. przez większe zużycie baterii czy wzrost opłat. Co ciekawe, instalując wybraną aplikację lub grę użytkownik jednorazowo wyraża zgodę (często nieświadomie) na możliwość utworzenia serwera proxy i jego działanie w tle po wyłączeniu aplikacji.

Samsung i LG podejmują stanowcze kroki i grożą blokadą aplikacji na telewizory

Teraz Samsung oraz LG informują użytkowników Smart TV, że mają w planach zablokowanie aplikacji, które sprawiają, że telewizory stają się aktywnym węzłem residential proxy. Warto nadmienić, że Amazon już wcześniej zabraniał tego typu oprogramowania, a Roku blokuje takie aplikacje.

John Taylor – starszy wiceprezes LG – przekazał portalowi KrebsOnSecurity, że firma współpracuje z twórcami aplikacji, aby ci usunęli możliwość tworzenia aktywnego węzła proxy na telewizorach z webOS. Jeśli deweloperzy nie dostosują się do nowych zasad, ich aplikacje zostaną zablokowane.

Podobnie na sytuację zareagował Samsung. Rzecznik południowokoreańskiego giganta w wiadomości do TechCrunch przesłał oświadczenie o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących rejestracji nowych aplikacji, zawierających funkcje proxy. Podobnie jak LG, tak i Samsung, wdraża nowe zasady dla deweloperów i zakazuje stosowania SDK proxy na stacjonarnych urządzeniach.

Warto wspomnieć, że jednym z przykładów takiej aplikacji była popularna gra Pacman, którą notabene Samsung promował w sekcji Wybór redakcji. Problem dotyczył również innych prostych gier, a także narzędzi do obsługi plików czy wygaszaczy ekranów.

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