Nowe projektory Xiaomi. Jeden budżetowy, drugi idealny dla graczy

W portfolio Xiaomi pojawiły się dwa nowe projektory, które mogą stać się wygodnym i praktycznym zastępstwem dla telewizorów. Jeden z nich będzie świetnym rozwiązaniem dla graczy.

Xiaomi Redmi Projector 5 Pro – projektor dla graczy (i nie tylko)

Xiaomi zaanonsowało dwa nowe projektory. Redmi Projector 5 Pro to zaawansowany model, oferujący rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, jasność 1000 lumenów CVIA oraz możliwość wyświetlania obrazów o przekątnej do 120 cali. Producent zdecydował się na uszczelniony układ optyczny z w pełni szklanymi soczewkami. Xiaomi twierdzi, że takie rozwiązanie wpływa na poprawę ostrości obrazu i jednocześnie zapobiega gromadzeniu się kurzu.

Redmi Projector 5 Pro wyposażono w chipset MediaTek MT9660 wspierany 2 GB RAM-u i pamięcią wewnętrzną 64 GB oraz dwa głośniki o mocy 10 W. Nowy model projektora z przyrostkiem Pro można uznać za ukłon Xiaomi w kierunku graczy, gdyż urządzenie oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, opóźnienie 5 ms oraz kompensację ruchu MEMC. Parametry te ucieszą także widzów, którzy preferują dynamiczne treści, w tym transmisje sportowe czy kino akcji.

Ponadto Xiaomi Redmi Projector 5 Pro ma zintegrowany gimbal pozwalający na regulację projektora w pionie w zakresie do 150 stopni z korekcją boczną do 30 stopni. Dzięki temu obraz może być wyświetlany nie tylko na ścianie, ale również na suficie. System kalibracji oparto na czujniku ToF, kamerze o wysokiej rozdzielczości oraz algorytmach AI. Sprzęt łączy się z Wi-Fi 6, może zostać zintegrowany z ekosystemem Xiaomi HyperConnect oraz ma dwa porty HDMI, USB 2.0 i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Xiaomi Redmi Projector 5 – specyfikacja tańszego projektora

Drugi model – Xiaomi Redmi Projector 5 – również pozwala na wyświetlanie obrazów o przekątnej do 120 cali z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli, jasność natomiast wynosi 400 lumenów CVIA. Urządzenie oferuje czujnik laserowy ToF odpowiedzialny za automatyczną regulację ostrości i korekcję boczną do 20 stopni.

W przypadku Redmi Projector 5 Xiaomi zdecydowało się na procesor MediaTek serii MT9 z pamięcią wewnętrzną 32 GB i 1 GB RAM-u. Sprzęt oferuje łączność poprzez dwupasmowe Wi-Fi oraz możliwość integracji z Xiaomi HyperConnect.

Nowe projektory Xiaomi Redmi Projector 5 i Xiaomi Redmi Projector 5 Pro – dostępność i cena

Oba projektory zadebiutowały na chińskim rynku. Xiaomi Redmi Projector 5 wyceniono na 999 juanów (~555 złotych), natomiast cenę Redmi Projector 5 Pro ustalono na 1899 juanów (~1055 złotych). Na ten moment jeszcze nie wiadomo czy modele te będą dostępne globalnie.

Przy okazji warto wspomnieć, że właśnie w polskich sklepach niespodziewanie zaczął pojawiać się smartfon Xiaomi Redmi 17 (4G).