Samsung odmieni domowe seanse. Amazon mu w tym pomoże

HDR zmienił jakość seansów, jakim oddajemy się w domowym zaciszu. Już niebawem zostanie wrzucony kolejny bieg, gdy oficjalnie światło dzienne w streamingu ujrzy format HDR10+ Advanced, stanowiący bezpośrednią odpowiedź na Dolby Vision 2 ogłoszony we wrześniu 2025 roku.

Krótka historia – od HDR10 do HDR10+ Advanced

HDR10+ Advanced to najnowsze wcielenie (wolnego od opłat) formatu HDR10, którego historia rozpoczęła się w 2015 roku. Pierwsza rewolucja przyszła dwa lata później, gdy zadebiutował HDR10+, wprowadzający dynamiczne metadane (dzięki nim parametry obrazu były dostosowywane do kolejnych klatek i scen, a nie całego filmu od początku do końca).

W 2021 roku pojawił się HDR10+ Adaptive – wykorzystując wbudowany w telewizor czujnik światła format ten potrafi automatycznie dostosować jasność i kontrast do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu – tak, by widz mógł liczyć na najlepsze wrażenia, niezależnie od pory dnia czy zaciemnienia okien. I tak dochodzimy do roku 2026 i HDR10+ Advanced, który idzie jeszcze dalej.

źródło: Samsung

Co nowego w HDR10+ Advanced?

Nowy format ma dostosowywać obraz w taki sposób, by zachować wizję autorów, a równocześnie zapewnić jak najwyższy poziom immersji, robiąc użytek z coraz lepszych parametrów technicznych współczesnych telewizorów. W szczególności z podświetlenia o wysokiej jasności szczytowej i olbrzymiej liczbie stref lokalnego ściemniania.

HDR10+ Adaptive wprowadza również dwie zaawansowane funkcje. Pierwszą z nich jest Enhanced Overall Brightness, umożliwiająca uzyskanie wyższej jasności przy zachowaniu pełnego zakresu tonalnego. Całość wspomagana jest przez sztuczną inteligencję, dbającą o to, by detale cieni zostały zachowane.

Drugą nowinką jest Intelligent Motion Smoothing. Funkcja ta analizuje metadane scena po scenie, aby na bieżąco dostosowywać płynność ruchu na ekranie. Chodzi o to, by filmy zachowały swój kinowy charakter, a treści sportowe zyskały realistyczną, naturalną dynamikę.

To wyżej jest powiązane z faktem, że nowy format wykorzystuje dodatkowo metadane gatunkowe (analizuje to, z jakiego rodzaju treścią mamy do czynienia). Ostatnią spośród wartych wspomnienia nowości jest zaś rozszerzenie obsługi HDR10+ w grach o tytuły uruchamiane w chmurze.

Podsumujmy i porównajmy…

Porównanie formatów HDR10 vs HDR10+ vs HDR10+ Adaptive vs HDR10+ Advanced:

HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HDR10+ Advanced Rok wprowadzenia 2015 2017 2021 2026 Skala 10 bitów 10-16 bitów 10-16 bitów 10-16 bitów Metadane tonalne statyczne dynamiczne dynamiczne dynamiczne + lokalne Metadane barwowe statyczne statyczne statyczne dynamiczne Metadane gatunkowe nie nie nie tak Dostosowywanie do warunków oświetleniowych nie nie tak tak Maksymalna jasność 10000 nitów 10000 nitów 10000 nitów 10000 nitów Zwiększanie jasności w pełnym zakresie tonalnym nie nie nie tak Inteligentna regulacja płynności nie nie nie tak Obsługa w grach nie tak (lokalnie) tak (lokalnie) tak (lokalnie i w chmurze)

HDR10+ Advanced już niebawem zadebiutuje w streamingu. Na początek w Amazon Prime Video

Firma Samsung, która odgrywa główną rolę w rozwoju formatu HDR10+, oficjalnie ogłosiła, że nawiązała (a właściwie: odnowiła) współpracę z Amazonem. W efekcie to właśnie w usłudze Prime Video zadebiutuje HDR10+ Advanced. I to jeszcze w sierpniu 2026 roku. Początkowo będzie on dostępny w wybranych tytułach z oferty tego serwisu, a cieszyć nim będą się mogli posiadacze kompatybilnych telewizorów Samsunga (z rocznika 2026).

Plany zakładają stopniowe rozszerzanie dostępności tego formatu w najbliższej przyszłości – podobnie jak wcześniej miało to miejsce z HDR10+ (i HDR10+ Adaptive).