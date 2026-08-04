Samsung odmieni domowe seanse. Amazon mu w tym pomoże

HDR zmienił jakość seansów, jakim oddajemy się w domowym zaciszu. Już niebawem zostanie wrzucony kolejny bieg, gdy oficjalnie światło dzienne w streamingu ujrzy format HDR10+ Advanced, stanowiący bezpośrednią odpowiedź na Dolby Vision 2 ogłoszony we wrześniu 2025 roku.
Krótka historia – od HDR10 do HDR10+ Advanced
HDR10+ Advanced to najnowsze wcielenie (wolnego od opłat) formatu HDR10, którego historia rozpoczęła się w 2015 roku. Pierwsza rewolucja przyszła dwa lata później, gdy zadebiutował HDR10+, wprowadzający dynamiczne metadane (dzięki nim parametry obrazu były dostosowywane do kolejnych klatek i scen, a nie całego filmu od początku do końca).
W 2021 roku pojawił się HDR10+ Adaptive – wykorzystując wbudowany w telewizor czujnik światła format ten potrafi automatycznie dostosować jasność i kontrast do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu – tak, by widz mógł liczyć na najlepsze wrażenia, niezależnie od pory dnia czy zaciemnienia okien. I tak dochodzimy do roku 2026 i HDR10+ Advanced, który idzie jeszcze dalej.
Co nowego w HDR10+ Advanced?
Nowy format ma dostosowywać obraz w taki sposób, by zachować wizję autorów, a równocześnie zapewnić jak najwyższy poziom immersji, robiąc użytek z coraz lepszych parametrów technicznych współczesnych telewizorów. W szczególności z podświetlenia o wysokiej jasności szczytowej i olbrzymiej liczbie stref lokalnego ściemniania.
HDR10+ Adaptive wprowadza również dwie zaawansowane funkcje. Pierwszą z nich jest Enhanced Overall Brightness, umożliwiająca uzyskanie wyższej jasności przy zachowaniu pełnego zakresu tonalnego. Całość wspomagana jest przez sztuczną inteligencję, dbającą o to, by detale cieni zostały zachowane.
Drugą nowinką jest Intelligent Motion Smoothing. Funkcja ta analizuje metadane scena po scenie, aby na bieżąco dostosowywać płynność ruchu na ekranie. Chodzi o to, by filmy zachowały swój kinowy charakter, a treści sportowe zyskały realistyczną, naturalną dynamikę.
To wyżej jest powiązane z faktem, że nowy format wykorzystuje dodatkowo metadane gatunkowe (analizuje to, z jakiego rodzaju treścią mamy do czynienia). Ostatnią spośród wartych wspomnienia nowości jest zaś rozszerzenie obsługi HDR10+ w grach o tytuły uruchamiane w chmurze.
Podsumujmy i porównajmy…
Porównanie formatów HDR10 vs HDR10+ vs HDR10+ Adaptive vs HDR10+ Advanced:
|HDR10
|HDR10+
|HDR10+ Adaptive
|HDR10+ Advanced
|Rok wprowadzenia
|2015
|2017
|2021
|2026
|Skala
|10 bitów
|10-16 bitów
|10-16 bitów
|10-16 bitów
|Metadane tonalne
|statyczne
|dynamiczne
|dynamiczne
|dynamiczne + lokalne
|Metadane barwowe
|statyczne
|statyczne
|statyczne
|dynamiczne
|Metadane gatunkowe
|nie
|nie
|nie
|tak
|Dostosowywanie do warunków oświetleniowych
|nie
|nie
|tak
|tak
|Maksymalna jasność
|10000 nitów
|10000 nitów
|10000 nitów
|10000 nitów
|Zwiększanie jasności w pełnym zakresie tonalnym
|nie
|nie
|nie
|tak
|Inteligentna regulacja płynności
|nie
|nie
|nie
|tak
|Obsługa w grach
|nie
|tak (lokalnie)
|tak (lokalnie)
|tak (lokalnie i w chmurze)
HDR10+ Advanced już niebawem zadebiutuje w streamingu. Na początek w Amazon Prime Video
Firma Samsung, która odgrywa główną rolę w rozwoju formatu HDR10+, oficjalnie ogłosiła, że nawiązała (a właściwie: odnowiła) współpracę z Amazonem. W efekcie to właśnie w usłudze Prime Video zadebiutuje HDR10+ Advanced. I to jeszcze w sierpniu 2026 roku. Początkowo będzie on dostępny w wybranych tytułach z oferty tego serwisu, a cieszyć nim będą się mogli posiadacze kompatybilnych telewizorów Samsunga (z rocznika 2026).
Plany zakładają stopniowe rozszerzanie dostępności tego formatu w najbliższej przyszłości – podobnie jak wcześniej miało to miejsce z HDR10+ (i HDR10+ Adaptive).