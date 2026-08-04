Twój iPhone zyska długo wyczekiwaną funkcję. Pierwszy krok już zrobiono

Właściciele iPhone’ów w Polsce (nie)cierpliwie czekają na udostępnienie długo zapowiadanej funkcji. Dziś odpowiedzialna za nią firma poinformowała, że poczyniła ważny krok w tym kierunku.

Płatności zbliżeniowe Blik na iPhone’ach coraz bliżej. Nastąpił przełom

Blik zbliżeniowy został udostępniony w lipcu 2021 roku, a od listopada 2021 roku płacić zbliżeniowo Blikiem mogą klienci Alior Banku, Banku Millennium, Erste (dawn. Santander Bank Polska), ING Banku Śląskiego, mBanku i PKO BP.

Od początku Blik zbliżeniowy jest jednak dostępny wyłącznie dla właścicieli smartfonów z systemem operacyjnym Android oraz Huawei Mobile Services (HMS; bez Usług Mobilnych Google – GMS). Początkowo wynikało to z faktu, że Apple nie dawało innym dostępu do modułu NFC, ale po wejściu w życie nowych przepisów (Aktu o rynkach cyfrowych) w Unii Europejskiej Amerykanie zostali do tego zmuszeni.

Jeszcze w grudniu 2024 roku Polski Standard Płatności deklarował, że właściciele iPhone’ów będą mogli korzystać z płatności zbliżeniowych Blik od 2025 roku, ale w listopadzie 2025 roku pojawiła się informacja, że Blik zbliżeniowy na iPhone’ach będzie dostępny dopiero od 2026 roku.

Dziś w biurze prasowym Blika opublikowano komunikat, że udało się pomyślnie przeprowadzić pierwszą płatność zbliżeniową z użyciem iPhone’a – zapłacono w ten sposób 5,49 złotych w Lidlu za paluszki Junior. Co ciekawe, wykorzystano w tym celu aplikację PKO Junior banku PKO BP. To właśnie w niej rozpoczęto bowiem pilotaż.

Jako powód Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim, podaje fakt, że dostępność Blika zbliżeniowego ma szczególne znaczenie dla dzieci, ponieważ – jak tłumaczy – część z nich, ze względu na ograniczenia wiekowe Apple Pay, nie może dziś płacić zbliżeniowo telefonem.

źródło: Blik

Kiedy (w końcu) będzie dostępny Blik zbliżeniowy na iPhone’ach w Polsce?

Polski Standard Płatności mówi wprost, że przeprowadzenie pierwszej i kolejnych pilotażowych płatności nie oznacza jeszcze pełnego wdrożenia usługi dla klientów. Planowane są kolejne etapy, w których rozwiązanie to będzie testowane i optymalizowane przed udostępnieniem na masową skalę.

W związku z tym Polski Standard Płatności nie podał terminu udostępnienia płatności zbliżeniowych Blik na iPhone’ach w Polsce, a jedynie ograniczył się do stwierdzenia, że potrwa to co najmniej kilka miesięcy.

Nie można zatem wykluczyć, że uda się dotrzymać deklaracji składanych w 2025 roku, choć równie prawdopodobne jest, że Blik zbliżeniowy zacznie być dostępny dla właścicieli smartfonów Apple dopiero na początku 2027 roku. O ile oczywiście w tzw. międzyczasie nie pojawią się poważne przeszkody.