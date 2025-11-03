Plus ma duży problem. Dodatkowe opłaty pod lupą UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty operatorowi sieci Plus. Dotyczą one praktyk firmy, które – zdaniem Prezesa UOKiK – naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Spółce grożą ogromne kary.

Opłata za utrzymanie numeru w Plusie niezgodna z prawem

W 2023 roku Plus zastąpił opłatę za brak aktywności (w wysokości 3 złotych) opłatą za utrzymanie numeru w ofercie na kartę. Jej wysokość ustalono na 5 złotych. Nie jest ona pobierana, jeśli w danym miesiącu klient wyda na usługi (połączenia, SMS-y, MMS-y lub/i internet) co najmniej 5 złotych albo doładuje konto kwotą minimum 5 złotych.

Jeżeli natomiast klient zapłaci w danym miesiącu za usługi mniej niż 5 złotych – na przykład – 3 złote, to wówczas opłata za utrzymanie numeru zostanie pomniejszona o sumę tych wydatków, czyli w takiej sytuacji wyniesie 2 złote. W 2022 roku opłatę za utrzymanie numeru na kartę wprowadzili również Orange i Play.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest przeciwny pobieraniu takiej opłaty, ponieważ jego zdaniem utrzymanie numeru jest obowiązkiem przedsiębiorcy wynikającym z zawartej umowy, a przywoływana opłata przypomina karę umowną za, według spółki, niepełne korzystanie z usług.

UOKiK odnotował również, że Plus nie poinformował w odpowiedni sposób klientów o zamiarze wprowadzenia opłaty za utrzymanie numeru oraz nie zapisał w dokumentach podstawy, uprawniającej go do takiego kroku.

Plus nie powinien też tak zmieniać cennika

Prezes UOKiK stoi również na stanowisku, że Plus mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów, podwyższając opłatę za minutę połączenia oraz stawkę za wysłanie krajowego SMS-a i MMS-a w większości taryf na kartę – uznano to za jednostronną zmianę warunków trwających umów.

Ponadto Urząd zauważył, że na opakowaniach starterów w taryfach „Plus Elastyczna na Kartę”, „Prosto na Kartę” oraz „Giga Plus” brakuje informacji o opłacie za utrzymanie numeru, w związku z czym klient może dowiedzieć się o niej dopiero po zakupie startera.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że jeśli zarzuty się potwierdzą, za każdą kwestionowaną praktykę oraz stosowanie niedozwolonych postanowień umownych operatorowi sieci Plus grozi kara do 10% obrotu. Wcześniej Prezes UOKiK postawił zarzuty Play za opłatę za utrzymanie numeru. Orange również znalazło się na celowniku Urzędu za pobieranie dodatkowych opłat od klientów.