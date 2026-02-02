orange logo money pieniądze monety coins
Orange musi zapłacić ponad 34 miliony złotych kary pomimo ugody

Temat opłaty za utrzymanie numeru w Orange na kartę wraca jak bumerang. Mimo że operator dogadał się z UOKiK, ten i tak zdecydował się nałożyć bardzo wysoką karę.

Opłata za utrzymanie numeru w Orange na kartę już nie obowiązuje

Orange wprowadziło opłatę za utrzymanie numeru w taryfach na kartę w 2022 roku. Wynosiła ona 5 złotych i była pobierana za każdy miesiąc (31 dni), w którym klient nie korzystał aktywnie z posiadanego numeru. Mógł jej uniknąć, jeżeli wykonał połączenie głosowe, wysłał SMS bądź MMS albo skorzystał z internetu lub kupił usługę dodaną czy pakiet. Co ważne: niniejsza opłata obowiązywała również wtedy, gdy klient wykupił usługę „Konto ważne rok”.

Opłata za utrzymanie numeru w Orange na kartę była pobierana przez blisko dwa lata, od 4 kwietnia 2022 roku do 24 stycznia 2024 roku. Operator przestał to robić po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dodatkowo zmusił Orange do zwrócenia pieniędzy klientom.

Pobrane należności za utrzymanie numeru zostały zwrócone automatyczne na konto przypisane do danego numeru i były ważne przez 60 dni kalendarzowych lub jako korekta faktury, jeśli zmieniono ofertę na abonament. Z kolei klienci, którzy już z niego nie korzystali (bo na przykład przenieśli go do innej sieci albo doprowadzili do jego wyłączenia i nie mieli innego numeru na kartę w Orange), mieli możliwość otrzymania zwrotu na wskazane przez siebie konto bankowe.

UOKiK i tak nałożył na Orange karę za opłatę za utrzymanie numeru w ofertach na kartę

Mimo że po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Orange przestało pobierać opłatę za utrzymanie numeru w ofertach na kartę i zwróciło pobrane pieniądze klientom, Prezes UOKiK i tak zdecydował się nałożyć na operatora karę w wysokości ponad 34 milionów złotych (dokładnie 34030000 złotych).

Jego zdaniem bowiem praktyka Orange była sprzeczna z dobrymi obyczajami, ponieważ klienci nie mogą być zaskakiwani dodatkowymi opłatami i narzucanymi przez operatora wymogami, podczas gdy podejmują decyzje zakupowe bazując na konkretnych ofertach, a na każdą zmianę trwającego zobowiązania muszą wyrazić świadomą zgodę.

Nałożona kara wynika z naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i stosowania niedozwolonych postanowień umownych, gdyż klienci nie byli informowani o opłacie za utrzymanie numeru przed zakupem oferty na kartę. Decyzje UOKiK nie są jednak prawomocne i Orange może się od nich odwołać do sądu.

W odpowiedzi na naszą prośbę, Orange przesłało nam następujący komentarz:

Potwierdzamy, że otrzymaliśmy decyzje Prezesa UOKiK dotyczące niedozwolonych postanowień umownych w ofertach pre-paid na łączną kwotę kar ponad 34 mln zł. Analizujemy ich treść. Urząd otrzymał od nas szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie oraz informacje o podjętych przez firmę działaniach.
