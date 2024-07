Orange odda pieniądze klientom. Komu się należą?

Orange Polska ogłosiło, że zwróci pieniądze klientom, którym pobrano opłaty za utrzymanie numeru w sieci w okresie od 4 kwietnia 2022 do 24 stycznia 2024 roku. Decyzja ta jest wynikiem porozumienia z Prezesem UOKiK. Kto może liczyć na zwrot środków i jak przebiega proces zwrotu?

Orange dogadało się z UOKiK

Orange Polska poinformowało, że od 24 stycznia 2024 roku zaprzestało pobierania opłat za utrzymanie numeru w sieci, które wynosiły 5 złotych za każde 31 dni braku aktywności abonenta. Po porozumieniu się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów operator zobowiązał się do zwrotu środków, które są równowartością pobranych opłat za utrzymanie numeru w sieci w okresie od 4 kwietnia 2022 roku do 24 stycznia 2024 roku.

Klienci mogą sprawdzić kwotę zwrotu, logując się do swojego konta w serwisie Mój Orange i przechodząc do zakładki „Wykaz połączeń”. Środki zostaną przyznane automatycznie na numer, który został obciążony opłatą lub na inny aktywny numer na kartę zarejestrowany na dane tego samego klienta. Zwrot środków będzie ważny przez 60 dni od daty doładowania. Klienci, którzy nie korzystają już z numeru, na który otrzymali zwrot, mogą przekazać środki na rachunek bankowy.

Komu należy się zwrot?

Proces zwrotu środków rozpoczął się 9 lipca 2024 roku. Klienci, których konta zostały zasilone, otrzymają potwierdzenie SMS-em. Warto zwrócić uwagę, że obecny zwrot opłat dotyczy wyłącznie klientów, którzy nadal mają aktywne numery w ofercie Orange na kartę. Orange, we współpracy z Prezesem UOKiK, pracuje nad możliwością zwrotów dla klientów, którzy przenieśli numery do innej sieci, mają numery na abonament lub numery zdezaktywowane. Informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.

Klienci, których numery zostały przerejestrowane na inną osobę, również mogą otrzymać zwrot, pod warunkiem posiadania innego aktywnego numeru na kartę zarejestrowanego na te same dane. Niestety, numer do zwrotu jest określany przez operatora i nie ma możliwości przekazania zwrotu na inny numer w ramach tego samego konta. Orange zobowiązało się również do zapewnienia możliwości przekazania środków na konto bankowe po rezygnacji z usług na kartę.