Volvo zapowiada przełom w komunikacji kierowcy z samochodem

Google Gemini trafi na pokład samochodów Volvo. Co ciekawe, z nowości skorzystają też właściciele kilkuletnich modeli.

Z Gemini porozmawiasz w swoim Volvo

Można odnieść wrażenie, że Gemini jest prawie wszędzie. Z chatbota AI, opracowanego przez Google, skorzystamy już na smartfonach, smartwatchach (np. Samsung Galaxy Watch 8), komputerach, a także pojawia się w Android Auto. To jednak dopiero początek ekspansji, bowiem rozwiązanie trafi też na pokład samochodów z wbudowanym Android Automotive.

Volvo ogłosiło, że Gemini zostanie wprowadzone w samochodach wyprodukowanych od 2020 roku – oczywiście chodzi o modele z Android Automotive, takie jak Volvo XC90, Volvo XC60 czy Volvo EX30. Funkcja zastąpi Asystenta Google i pozwoli na komunikację z wykorzystaniem naturalnego języka, przypominając swobodną rozmowę, a nie wydawanie komend. Dodatkowo nowość ma rozumieć kontekst i intencje użytkownika.

Udostępnianie rozpocznie się w USA, a w kolejnych tygodniach dostępność Gemini będzie stopniowo rozszerzana na kolejne rynki. Dokładny harmonogram prac nie jest znany, ale możliwe, że polscy właściciele Volvo nie będą musieli długo czekać.

Jakie możliwości zapewni Gemini w samochodach Volvo?

Volvo, wśród przykładów użycia Gemini w samochodzie, wymienia szukanie inspiracji przed podróżą. Przykładowo użytkownik może poprosić o znalezienie atrakcji przyjaznych rodzinom w pobliżu wybranego celu w nawigacji, a następnie – gdy jakaś atrakcja wzbudzi jego zainteresowanie – może zadać zestaw pytań z nią związanych.

Ewentualnie, gdy podróż wymaga przejechania wielu kilometrów, Gemini znajdzie wysoką ocenianą restaurację po drodze lub miejsce z konkretnym typem jedzenia. Dodatkowo udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące miejsc parkingowych czy opinii w Google Maps.

Ponadto Gemini w Android Automotive potrafi podsumować otrzymane SMS-y i wysłać wiadomość do wskazanego znajomego oraz zapewnia bardziej naturalne sposoby sterowania multimediami. W przypadku wspieranych aplikacji streamingowych możemy poprosić o chociażby odtworzenie rocka, czegoś relaksującego lub piosenek ulubionego artysty.

Google dodaje, że Gemini pozwoli włączyć stację radiową z konkretną muzyką, otrzymać odpowiedzi dotyczące samochodu czy sterować klimatyzacją. Oczywiście to tylko kilka przykładów, bowiem opcji jest znacząco więcej. Kierowca, a także pasażerowie, mogą poruszać różne tematy, a to wszystko bez uczenia się jakichkolwiek komend głosowych na pamięć.

Do tego wszystko dojdzie jeszcze Gemini Live, ale początkowo w wersji testowej. Oczywiście Gemini z czasem zawita też do innych samochodów z Android Automotive.