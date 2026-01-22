Premiera Volvo EX60. Przejedziesz Polskę na jednym ładowaniu

Samochody elektryczne wciąż nie przekonały do siebie każdego entuzjasty czterech kółek. Niewykluczone, że część sceptyków może złagodzić swój ton po spojrzeniu na nowy model Volvo – rodzinnego SUV-a EX60.

Specyfikacja Volvo EX60

Nowy elektryk to z pewnością gracz z wyższej ligi – na nowej platformie SPA3 umieszczono nadwozie o długości 480 centymetrów i szerokości 190 centymetrów. Masa auta zaczyna się od 2115 kilogramów. Do napędzania Volvo EX60 przygotowano trzy różne warianty napędu.

P6 Electric przenosi 275 kW mocy wyłącznie na tylne koła, oferuje przyspieszenie 0-100 km/h w 5,9 sekundy i sparowano go z bateriami o łącznej pojemności 83 kWh. P10 AWD Electric napędza już obie osie, oferuje 375 kW mocy, a pojemność ogniw to 95 kWh. Ci, co nie idą na kompromisy, z pewnością wybiorą wariant P12 AWD Electric, z silnikiem o mocy 500 kW, przyspieszającym do setki w 3,9 sekundy z akumulatorami o łącznej pojemności 117 kWh.

Volvo EX60 (źródło: Volvo)

Jak zastosowane ogniwa przekładają się na zasięg auta? Akumulatory wykonane w technologii cell-to-body, tworzące tym samym integralną strukturę z karoserią auta, zapewniają maksymalny zasięg do 620 (wariant P6), 660 (P8) a nawet 810 (P12) kilometrów zgodnie z normą WLTP. Oznacza to, że jeżeli będziecie mieli ochotę na pokonanie całej trasy DK8 o długości 780 km, ciągnącej się od granicy z Czechami aż do Suwałk, to jest to możliwe w teorii bez postoju na uzupełnienie energii.

Przy ładowarce o mocy 400 kW, dodatkowe 340 kilometrów zasięgu to kwestia około 10 minut ładowania. Volvo objęło EX60 10-letnią gwarancją lub do 240 tys. km, pod warunkiem korzystanie z regularnych serwisów w autoryzowanych placówkach.

Funkcjonalny, inteligentny, bezpieczny

Jeżeli wyposażenie wnętrza jest dla kogoś równie ważne, jak właściwości jezdne, nowe Volvo powinno zaspokoić jego potrzeby. EX60 może zostać wyposażony w system audio Bowers & Wilkins, w którym 28 głośników zapewnia perfekcyjne brzmienie w kabinie. Jest to pierwsze Volvo w historii, gdzie częścią zestawu są również głośniki w zagłówkach czterech głównych foteli oraz modelem z fabrycznie zainstalowanym Apple Music z Dolby Atmos.

Volvo EX60 (źródło: Volvo)

Co ciekawe, Volvo EX60 ma również polski akcent w kwestii technologii. Nowy, centralny system zarządzania autem HuginCore, odpowiadający za działanie pojazdu, przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji, opracowano przy użyciu technologii rozwijanych przez krakowskie Volvo Tech Hub, Google, Nvidię czy Qualcomma. Elektryczny SUV jest też okazją do debiutu asystenta Gemini w autach Volvo. Dzięki sztucznej inteligencji powinniśmy zapomnieć o wyuczonych formułkach do komunikacji z systemem – wystarczy naturalna rozmowa.

Firma nie zapomniała również o legendarnym dla siebie bezpieczeństwie. Wspomniany wcześniej HuginCore analizuje otoczenie kierowcy za pomocą czujników i rozpoznaje na bieżąco sytuacje dziejące się wokół pojazdu. Oprócz tego częścią wyposażenia są wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa, dostosowujące napięcie do wzrostu, wagi i budowy ciała pasażerów w trakcie kolizji.

Volvo EX60 opracowano również przy wykorzystaniu technologii mega casting – zamiast pomniejszych elementów karoseria stanowi jeden wielki odlew. Jest to rozwiązanie ekologiczne, zmniejszające ślad węglowy, poprawiające sztywność nadwozia oraz redukujące masę pojazdu, wpływając na właściwości jezdne i pośrednio na zużycie prądu.

Volvo EX60 (źródło: Volvo)

Cena Volvo EX60 w Polsce

Zamówienia na Volvo EX60 już można składać, a produkcja modelu ma ruszyć wiosną 2026 roku – odpowiadać za nią będzie szwedzka fabryka Volvo Cars. Ceny auta w Polsce zaczynają się od 281900 złotych za wariant P6 Electric w pakiecie wyposażenia Plus.