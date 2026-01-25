Gigantyczna aktualizacja Volvo. Miliony samochodów z nowym interfejsem

Volvo zamierza zaktualizować 2,5 mln samochodów. Użytkownicy otrzymają dostęp do nowego interfejsu i innych zmian.

Jedna z największych aktualizacji w historii

W tym tygodniu zadebiutowało Volvo EX60, czyli zupełnie nowy samochód, który jest elektrycznym odpowiednikiem popularnego Volvo XC60. Uwagę zwraca zastosowana platforma, obietnica dużego zasięgu, moc silników elektrycznych, a także system infotainment. Firma od kilku lat stawia na rozwiązania Google i nic się w tej kwestii nie zmienia, ale Asystent Google ma być zastąpiony przez Gemini.

Niewykluczone, że obsługa głosowa w EX60 będzie na tyle dopracowana, że kierowca znacznie rzadziej będzie musiał sięgać do dotykowego ekranu. Cieszy fakt, że podobne rozwiązanie ma zawitać także na starsze samochody Volvo. Producent zapowiedział gigantyczną aktualizację.

Anders Bell, dyrektor ds. technologii w Volvo, okrzyknął planowaną aktualizację jedną z największych w historii. Ma on trafić na około 2,5 mln samochodów z Android Automotive. Będą ją mogli zainstalować właściciele modeli z 2020 roku i nowszych, aczkolwiek na ten moment dokładna lista aut nie została ujawniona.

EX60 | fot. Volvo

Aktualizacja – oprócz wspomnianego Gemini – ma wprowadzić zmieniony interfejs, który znany jest jest już z Volvo EX30, EX90 czy najnowszego EX60. Użytkownicy starszych modeli mają dostać niemal ten sam system operacyjny, chociaż z drobnymi różnicami, które będą wynikać ze słabszych procesorów i mniejszych ekranów.

Należy też spodziewać się nowych funkcji, które zadebiutowały w najnowszych samochodach Volvo. Zmian ma być zdecydowanie dużo – kierowca nowy system operacyjny zauważy od razu po zainstalowaniu aktualizacji.

Volvo udostępni aktualizację w najbliższych miesiącach

Dowiedzieliśmy się, że aktualizację planowano udostępnić w zeszłym roku, ale po drodze pojawiły się przeszkody, w tym również konieczność dalszego rozwoju. Anders Bell zauważa jednak, że obecnie nowa wersja jest na ostatnim etapie walidacji testów i zostanie wprowadzona na rynek w najbliższych miesiącach.

Podejście Volvo pokazuje jedną z przewag nowych samochodów nad starszymi, czyli możliwość rozwoju także po wyjechaniu z fabryki. Aktualizacje oprogramowania mogą bowiem wprowadzać nowe funkcje i ulepszony interfejs. To wszystko bez opuszczania garażu i wizyt w serwisie.