Tesla Model 2 będzie ogromnym hitem i prawdziwym przełomem

Tesla Model 2, o ile faktycznie tak będzie nazywał się nowy elektryk Elona Muska, może okazać się prawdziwym hitem sprzedażowym. Powstanie bowiem na nowej platformie, a jedną z jej głównych zalet ma być niska cena.

Cena ma być naprawdę atrakcyjna

Obecnie najtańszym elektrykiem w ofercie Tesli pozostaje Model 3. Owszem, ostatnio jego ceny wzrosły, niestety podobnie jak innych samochodów elektrycznych, ale wciąż można go nazwać dobrze wycenionym (jak na elektryka). W Polsce trzeba zapłacić 249990 złotych. Tak, to sporo, ale trudno znaleźć samochód spalinowy oferujący podobne osiągi i technologię w tej cenie.

Powtórzę to jeszcze raz – Tesla Model 3 jest dobrze wyceniona, ale mówimy tutaj o cenniku typowym dla marek premium. W końcu około 250 tys. złotych to suma, która zdecydowanie nie jest w zasięgu wielu osób, które planują zakup nowego samochodu. Nie można więc powiedzieć, że Model 3 to auto dla mas.

Samochodem, który ma pozwolić na przyciągnięcie znacznie większego grona potencjalnych klientów, ma być Tesla Model 2. Warto tutaj dodać, że nazwa nie jest jeszcze potwierdzona, więc finalnie może być inna, ale obecnie pozostańmy przy niej.

Tesla Model 2 ma być najtańszym autem w ofercie amerykańskiego producenta elektryków. Elon Musk, podczas przedstawiania najnowszych kwartalnych wyników Tesli, powiedział, że celem jest osiągnięcie połowy kosztów produkcji Modelu 3. Niektórzy wskazują, że cena wyniesie poniżej 30 tys. dolarów. Dla porównania, Model 3 w USA startuje od 46990 dolarów. Można więc optymistycznie założyć, że Model 2 w Polsce mógłby zostać wyceniony na około 150-160 tys. złotych.

Ma być najpopularniejszym modelem w ofercie

Tesla Model 2 nie tylko będzie tym najtańszym elektrykiem, ale również najchętniej kupowanym, a przynajmniej tak przewiduje Elon Musk. Według dość śmiałej tezy, Model 2 pod względem sprzedaży ma wyprzedzić wszystkie inne modele razem wzięte.

Dowiedzieliśmy się, że Tesla Model 2 będzie najmniejsza w gamie, co raczej nie powinno nikogo zaskoczyć. Mimo to na jej pokładzie znajdzie się sporo technologii i rozwiązań, znanych ze starszych i większych braci, chociaż całość zostanie oparta na nowej platformie.

Niewykluczone, że Tesla Model 2 będzie tym elektrykiem, który zelektryfikuje motoryzację i znacząco wpłynie na cały rynek. Trudno jednak wskazać, kiedy najtańsza Tesla zadebiutuje. Obecnie pozostaje ona w fazie rozwoju.