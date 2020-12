Skoda wykorzysta ekran w samochodzie do... wyświetlania reklam

Jak można wykorzystać coraz większe ekrany montowane w samochodach, a także fakt, że nowe auta podłączone są do internetu? Skoda uważa, że chociażby do pokazywania reklam.

Reklamy w samochodzie nie pojawią się tylko w radiu

Przeglądając internet na smartfonie lub komputerze czy korzystając z wielu mobilnych aplikacji, z pewnością zobaczymy reklamy – najczęściej są to spersonalizowane treści. Do niedawna nie mogliśmy się z nimi zetknąć w samochodach, bowiem chociażby ze względu na brak połączenia z internetem byłoby to trudne do zrealizowania. Niebawem może się to jednak zmienić.

Owszem, prowadząc samochód możemy już od dawna spotkać się z reklamami. Wystarczy włączyć radio, aby usłyszeć o nowej promocji w Lidlu czy poznać podobno atrakcyjną ofertę na najnowszego iPhone’a. Skoda zamierza pójść o krok dalej i wprowadzić rozwiązanie zbliżone do tego, które znamy już chociażby ze smartfonów.

Nowa „usługa” w autach czeskiej marki

Co ciekawe, Skoda w komunikacie prasowym nie używa słowa „reklamy”, a cały system określany jest nową, atrakcyjną usługą. Producent chwali się, że użytkownicy otrzymają dostęp do ofert opartych o lokalizacji.

Oferty zostaną stworzone wraz z partnerami i będą dostosowane do do codziennej rutyny, aktualnej lokalizacji pojazdu, a także różnych okoliczności. Przykładowo, przed zatankowaniem system infotainment wyświetli na centralnym ekranie ofertę pobliskich stacji paliw i ewentualnie również dostępne promocje oraz zniżki.

Skoda dodaje, że wkrótce kierowcy zostaną także poinformowani o specjalnych ofertach supermarketów, hoteli, restauracji i myjni samochodowych, a także wielu innych partnerów.

Jako firma „Simply Clever”, oferująca najlepsze rozwiązania w zakresie mobilności, położyliśmy maksymalny nacisk na korzyści dla klientów również w przypadku naszych nowych usług lokalizacyjnych. Od samego początku współpracujemy z wieloma partnerami, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom szeroką gamę dostosowanych, zlokalizowanych ofert od samego początku – gwarantując tym samym najlepszą możliwą obsługę. Andre Wehner, dyrektor ds. cyfrowych, Skoda

Nie dość, że nigdzie wprost nie mamy określenia „spersonalizowane reklamy”, to firma rozwiązanie stara się przedstawić jako funkcję mającą być zaletą samochodów. Na szczęście, przynajmniej początkowo, będzie ona opcjonalna i będzie wymagać rejestracji w usłudze Skoda Connect.

Reklamy w pierwszej fazie pojawią się w Czechach w następujących modelach: Scala, Kamiq, Superb, Karoq i Kodiaq. Z czasem jednak ich dostępność zostanie rozszerzona o kolejne kraje, a także o inne samochody Skody – np. nową Octavię.