SEAT zaprezentował swój pierwszy samochód autonomiczny

Jazda autonomiczna to już nie melodia przyszłości – to przyszłość, która już nadeszła, aczkolwiek mimo wszystko jeszcze nie dotarła do etapu, którego wszyscy oczekują. SEAT nie chce przespać tej rewolucji, dlatego zaprezentował dziś swój pierwszy samochód autonomiczny.

Samochód o nazwie DIANA został stworzony przez inżynierów marki na bazie modelu Leon. Na jego pokładzie znajduje się 5 czujników lidarowych, 5 radarów, 6 kamer, 12 czujników emitujących ultradźwięki i 8 komputerów, dzięki którym autonomiczny pojazd na pole widzenia 360°.

Wszystkie te elementy generują dużą ilość danych sytuacyjnych, które są przetwarzane w milisekundach i wysyłane do modułu lokalizacji. Dzięki temu samochód wie, gdzie się znajduje i jakie przeszkody stoją na jego drodze. Jest także w stanie decydować, dokąd ma się udać oraz samodzielnie wykonać czynności na kierownicy, hamulcach, przepustnicy i dźwigni zmiany biegów. Oriol Mas, inżynier ds. badań i rozwoju w SEAT SA

Samochód, który wciąż znajduje się na etapie prototypu, oferuje przede wszystkim trzy funkcje. Pierwsza z nich, „Autonomiczny szofer”, przejmuje kontrolę nad pojazdem oraz odpowiada za manewry startu i zatrzymania. Kolejna to „automatyczne parkowanie”, której chyba nie trzeba nikomu wyjaśniać. Ostatnia z głównych funkcji to z kolei „przywołanie” – jest ona dostępna z poziomu aplikacji i dzięki niej posiadacz auta może wezwać je do konkretnej lokalizacji i wskazać mu miejsce docelowe podróży.

SEAT informuje, że autonomiczny samochód był testowany zarówno w zakładach z Martorell, jak i na zamkniętym, kontrolowanym torze miejskim. Model DIANA osiągnął trzeci poziom w pięciostopniowej skali ADAS (Advanced Driving Assistance Systems).

Użytkownik może za pośrednictwem dedykowanej aplikacji wezwać pojazd – samochód automatycznie uruchomi się i wjedzie na odpowiedni pas ruchu. A kiedy już się zatrzyma, odblokuje drzwi, aby jego właściciel mógł wsiąść do środka – gdy to zrobi, DIANA zasygnalizuje start i odjedzie. Z kolei po dotarciu na miejsce docelowe wyszuka wolne miejsce do zaparkowania.

Producent mocno akcentuje również fakt, że auto jest w stanie wykryć przeszkody na drodze (takie jak pieszy) i samodzielnie zahamować. Oczywiście nadal nadzór kierowcy jest potrzebny, ponieważ SEAT DIANA wciąż nie jest całkowicie autonomiczny.

Na razie nie wiadomo, kiedy projekt pod nazwą DIANA zostanie ukończony i wprowadzony do sprzedaży. Jak bowiem zostało już wspomniane, wciąż znajduje się na etapie prototypu.