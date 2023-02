Te błędy Polacy popełniają najczęściej w internecie

Już jutro, 21 lutego 2023 roku (dwa tysiące dwudziestego trzeciego, nie dwutysięcznego dwudziestego trzeciego!), Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To dobra okazja, aby poznać najczęściej popełniane błędy przez użytkowników internetu w Polsce – sprawdźcie, czy dobrze, czy źle zapisujecie często używane słowa i sformułowania.

Najczęściej popełniane błędy w internecie w 2022 roku

Raport 100 najczęściej popełnianych błędów w internecie jest cyklicznie przygotowany przez markę Nadwyraz.com, portal Polszczyzna.pl i SentiOne. Dziś opublikowano jego piątą edycję i okazuje się, że w 2022 roku internaucie w Polsce popełnili najmniej błędów – niechlubny rekord padł w 2020 roku, kiedy to odnotowano ich aż 5,2 mln. W ubiegłym roku zaś „tylko” 3,8 mln. W 2022 roku każdego dnia publikowano ponad 10000 błędów, czyli średnio co 8 sekund!

Najczęściej użytkownicy internetu w Polsce błędnie zapisywali „na pewno” – od 2018 roku rok w rok jest to najpopularniejszy błąd. Popularnym sformułowaniem był również „dzień dzisiejszy” (zamiast poprawnie „dziś”) i „naprawdę” (poprawnie pisze się rozłącznie – „na prawdę”). Raport ujawnia, że polscy internauci ogólnie mają problem z poprawną pisownią popularnych słów i sformułowań – często łączą wyrazy, których nie powinno się łączyć, na przykład „w ogóle”, „na razie”, „na co dzień”, „poza tym”, „nie wiem”, „co najmniej”, „naprzeciwko” czy „sprzed” (dla jasności: to są poprawne formy).

Najczęściej Polacy popełniają błędy na Facebooku (aż 52,2% zarejestrowanych błędów), ale często można je znaleźć także na Twitterze i portalach internetowych. Najrzadziej zaś na Instagramie, TikToku, blogach i YouTube. Tutaj warto zauważyć, że jeszcze w 2021 roku aż 14% odnalezionych w internecie błędów pochodziło właśnie z ostatniej z ww. platform. Najpopularniejszym błędem jest ortograficzny, ale użytkownikom internetu w Polsce zdarza się też popełniać błędy leksykalne (przede wszystkim wspomniany już „dzień dzisiejszy”), fleksyjne (na czele z „wziąść”) i składniowe (najczęściej „dlatego bo” i „pod rząd”, zamiast „dlatego że” i „z rzędu”).

9.5 Ocena

Najpopularniejsze słowa młodzieżowe w internecie w 2022 roku

Równocześnie powstał Raport najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2022 roku – tutaj pierwsze trzy miejsca, czyli podium, zajęły pov (akronim od angielskiego wyrażenia point of view, czyli punkt widzenia), imagine i UwU. Co ciekawe, essa, która została Młodzieżowym Słowem Roku 2022, znalazła się dopiero na czwartej pozycji.

Jak zauważono, język młodzieży, choć wartościujący i oceniający, nie jest wulgarny, ale jednocześnie widać, że młodzi bezkrytycznie przejmują słowa z anglojęzycznych źródeł – w zeszłorocznej edycji raportu było więcej wyrazów rodzimych niż w 2022 roku, aczkolwiek (jak możemy przeczytać w raporcie) w minionym roku młodzieżowy język był jednak nieco uboższy, mniej treściwy i kreatywny.