POCO X5 5G: wszystko, czego potrzebujesz od smartfonu. I to w atrakcyjnej cenie

Z pewnością słyszeliście o premierze nowej serii smartfonów POCO X5. Składa się ona z modeli X5 5G oraz X5 Pro 5G. Wersja z dopiskiem „Pro” może pochwalić się specyfikacją na topowym poziomie i to w cenie poniżej 2000 złotych. Jeśli jednak chcemy wydać na smartfon nieco mniej, to POCO X5 5G będzie idealnym kompromisem. To urządzenie, które łączy wysoką wydajność oraz dobre podzespoły z atrakcyjną ceną.

Od ekranu trudno oderwać wzrok

Producent wyposażył POCO X5 5G w wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1800 pikseli), który oferuje nawet 1200 nitów maksymalnej jasności oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. To wszystko sprawia, że z urządzenia korzysta się naprawdę przyjemnie – wiem, co mówię, bo mam okazję je testować. Podczas oglądania filmów szczególnie można docenić współczynnik kontrastu 4500000:1, a także 10-bitową głębię kolorów DCI-P3.

Jeśli tak jak ja czasem nie potraficie oderwać się od ulubionego serialu, z pewnością docenicie to, że POCO X5 może pochwalić się certyfikatami SGS Eye Care Display i Seamless Pro Display, gwarantującymi ochronę oczu podczas długiego użytkowania. Pozostając przy ekranie warto również dodać, że ten chroniony jest Corning Gorilla Glass 3.

Wydajność, która zadowala

Pod maską POCO X5 5G znalazł się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,2 GHz, a za grafikę w smartfonie odpowiada układ Adreno 619. Chipset jest wspierany przez 8 GB RAM. Nie trzeba także martwić się, że zabraknie nam pamięci wewnętrznej – po zapełnieniu 256 GB zbudowanej pamięci, bez problemu można rozbudować pamięć za pomocą kart microSD o pojemności do 1 TB.

Takie podzespoły zapewniają komfortowe korzystanie ze smartfona przez długi czas. Specyfikacja sprawdzi się również w przypadku gier mobilnych. Podczas grania użytkownicy docenią jeszcze jedną cechę wyświetlacza, o której jeszcze nie wspomniałem – chodzi o częstotliwość próbkowania dotyku na poziomie 240 Hz.

Akumulator o pojemności 5000 mAh ma pozwolić na długie godziny korzystania ze smartfona – według deklaracji producenta POCO X5 5G zapewnia nawet 12 godzin pracy na ekranie (oczywiście zweryfikuję to dla Was do czasu publikacji recenzji!). Kiedy jednak energia się skończy, można ją uzupełnić dzięki 33-Watowemu ładowaniu. W pudełku smartfona znalazła się ładowarka właśnie o takiej mocy, za pomocą której w 68 minut można naładować akumulator od 0 do 100%.

POCO X5 5G (fot. Piotr Bukański | Tabletowo)

Co jeszcze oferuje POCO X5 5G?

Chociaż nie jest to smartfon zaprojektowany z przeznaczeniem do mobilnej fotografii, to również w tym aspekcie powinien sprawdzać się przynajmniej dobrze. Główny aparat ma rozdzielczość 48 Mpix, przysłonę f/1,8 i wsparcie AI. Dodatkowo producent wyposażył urządzenie w ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix, a także aparat do zdjęć makro – 2 Mpix. Za odpowiednią jakość selfie dba 13 Mpix aparat, znajdujący się w okrągłym wcięciu na górze ekranu.

Ponadto w POCO X5 znajdziecie obsługę sieci 5G oraz wsparcie dla dual SIM. Bez problemu zapłacicie również tym smartfonem za zakupy, dzięki wbudowanemu modułowi NFC. Jest jeszcze jedna rzecz, która coraz trudniej spotkać w nowych smartfonach, a oferuje ją POCO – mam tutaj na myśli złącze audio 3,5 mm, które zawsze jest miłym dodatkiem.

Przykładowe zdjęcia wykonane za pomocą POCO X5 5G (fot. Piotr Bukański | Tabletowo)

Świetny stosunek jakości do ceny

Muszę przyznać, że specyfikacja POCO X5 prezentuje się naprawdę dobrze. Trzeba pamiętać, że nie jest to flagowiec za kilka tysięcy złotych, ale ciekawy smartfon w naprawdę atrakcyjnej cenie. Dodatkowo muszę dodać, że korzysta się z niego naprawdę przyjemnie i do tej pory nie natknąłem się na większy problemy z jego funkcjonowaniem. Jednak wszelkie szczegóły pozostawię sobie na pełną recenzję, którą przeczytacie niebawem na łamach Tabletowo.pl.

wersje kolorystyczne POCO X5 5G (źródło: POCO)

POCO X5 5G jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czarnej oraz zielonej. Za smartfon w oficjalnym sklepie producenta trzeba zapłacić 1599 złotych. Cena jest ostatecznym dowodem na to, że POCO X5 to smartfon, którego cechuje świetny stosunek jakości do ceny.

A jeśli macie jakieś pytania na jego temat, dawajcie znać w komentarzach – chętnie wezmę je pod uwagę i odpowiem na nie w zapowiadanej recenzji Poco X5 5G.

Materiał powstał na zlecenie POCO