W tym smartfonie vivo łączy tradycję z nowoczesnością

Do portfolio chińskiej marki dołącza kolejny ciekawy smartfon. To urządzenie ze średniej półki, które może pochwalić się przyjemnym dla oka designem oraz przyzwoitą specyfikacją techniczną. Producent podkreśla, że projektując ten smartfon starał się połączyć tradycję z nowoczesnością. O co chodzi?

Co ma wspólnego vivo Y100 i 100-letni aparat?

Zacznijmy od designu nowego smartfona. Y100 to model, który wyróżnia się swoim wyglądem na tle konkurencji. Jest tak przede wszystkim dzięki ciekawym wersjom kolorystycznym. Urządzenie występuje w czarnym, niebieskim oraz pomarańczowym kolorze obudowy. Muszę przyznać, że w tej ostatniej wersji smartfon naprawdę przyciąga wzrok. Dodatkowym atutem designu zastosowanego przez producenta jest fakt, że kolor obudowy nieco zmienia się pod wpływem światła słonecznego.

Odpowiedzmy jednak na pytanie, co wspólnego ma współczesny smartfon z aparatami z początku XX wieku? Chodzi dokładnie o lustrzankę dwuobiektywową – to wyglądem tego aparatu inspirował się producent, projektując vivo Y100. Właśnie dlatego nie mamy tutaj do czynienia z klasyczną wyspą, ale dwoma okręgami ułożonymi jeden pod drugim. W górnym okręgu zamknięte są dwa obiektywy, a w dolnym jeden wraz z diodą doświetlającą LED.

Jeśli chodzi jednak o przedni panel nowego vivo, to nie spodziewajcie się tutaj żadnych zaskoczeń. To klasyczny smartfon z wycięciem w ekranie na kamerkę do selfie, cienkimi ramkami wokół wyświetlacza oraz nieco grubszą u dołu urządzenia.

vivo Y100 – specyfikacja i cena

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz AMOLED, który cechuje się przekątną 6,38 cala, rozdzielczością Full HD+ 2400×1800 pikseli, szczytową jasnością 1300 nitów oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Ponadto ekran vivo Y100 może pochwalić się gamą kolorów DCL-P3 oraz certyfikatem HDR 10+.

Nad wyświetlaczem, w wycięciu, umieszczono aparat do selfie i rozmów wideo o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/2.0. Na tylnym panelu natomiast producent umieścił główny 64 Mpix aparat z f/1.8 i OIS oraz dwa dodatkowe 2 Mpix sensory. vivo chwali się rozbudowanymi trybami aparatu i tym, że dzięki smartfonowi można nagrać ultrastabilne wideo, dzięki połączeniu działania OIS oraz EIS.

kluczowe parametry smartfona (źródło: vivo)

Pod maską vivo Y100 znalazł się procesor MediaTek Dimensity 900 – dzięki temu smartfon wspiera obsługę sieci 5G. Chipset współpracuje z 8 GB RAM i tę pamięć można zwiększyć o dodatkowe 8 GB dzięki funkcji Extended RAM. W smartfonie znalazło się również 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za dostarczenie energii do podzespołów odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4500 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 44 W.

vivo Y100 trafił do sprzedaży na indyjskim rynku. Jego cena na oficjalnej stronie producenta wynosi obecnie 24999 rupii indyjskich, czyli równowartość ~1340 złotych. Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie będzie dostępne na innych rynkach. Jeśli jednak pojawiłoby się w naszym kraju w cenie zbliżonej do tej w Indiach, to mogłoby zdobyć w sporo zwolenników.