Facebook zrobi to co Twitter. Trzeba będzie płacić

Chociaż coraz więcej produktów i programów kupujemy w formie comiesięcznych subskrypcji, to jednak jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia, że sposób płatności dobrze znany z serwisów streamingowych obejmie również media społecznościowe. Tak się jednak stało – już jakiś czas temu Twitter wprowadził płatną opcję, która daje użytkownikom premium różne przywileje, ale przede wszystkim niebieski znaczek weryfikacji. Teraz Meta planuje wprowadzić niemal bliźniacze rozwiązanie na Facebooku i Insagramie.

Twitter w wersji premium

W 2021 roku platforma Twitter wprowadziła Twitter Blue jako wyjątkową cechę dla zweryfikowanych kont, które z różnych powodów zasługują na uwagę. To wyróżnienie było dostępne nie tylko dla wiarygodnych źródeł informacji, ale również dla osób publicznych oraz influencerów. Konta, które zostały zweryfikowane przez serwis, mogły cieszyć się specjalnym wyróżnieniem na platformie. To oznaczenie było symbolem prestiżu i zaufania, co przyciągało większą uwagę użytkowników. Sytuacja zmieniła się jednak po przejęciu platformy przez Elona Muska. Wówczas Twitter Blue zaczął tracić na swojej pierwotnej wartości przez zmonetyzowanie go przez nowego szefa.

Obecnie, aby uzyskać Twitter Blue, należy opłacać comiesięczny abonament, który w Stanach Zjednoczonych wynosi: w wersji webowej dla użytkowników 8 dolarów (~35 złotych), a w wersji dla iOS oraz Androida – 11 dolarów (~49 złotych).

W Polsce Twitter w wersji premium nie jest jeszcze dostępny, jednak już niedługo może się to zmienić. Na początku lutego na platformie pojawiły się banery reklamowe wyświetlające korzyści posiadania Twitter Blue. To m.in. mniej wyświetlanych reklam, preferencyjne wyświetlanie tweetów zweryfikowanych użytkowników, a także wcześniejszy dostęp do testowych funkcji platformy, takich jak choćby edycja posta.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

W ostatnim czasie użytkownicy Twittera, korzystający z dwustopniowej weryfikacji za pomocą kodu SMS, otrzymali powiadomienie, w którym przeczytali: Musisz usunąć dwustopniową weryfikację logowania za pomocą wiadomości tekstowej. Dlaczego? Ponieważ ta usługa ma zostać przeznaczona jedynie dla osób opłacających subskrypcję Twitter Blue. Na końcu komunikatu pojawia się również informacja: Aby zachować dostęp do platformy Twitter, usuń dwustopniową weryfikację logowania za pomocą wiadomości tekstowej 19 mar 2023. Taka data nie może być przypadkowa. Bardzo możliwe, że wówczas będzie można w naszym kraju wykupić już Twitter Blue.

Facebook idzie śladami Muska. Za to zapłacisz

W swoim komunikacie firma Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, poinformowała, że właśnie na tych obu platformach rozpocznie się testowanie nowego produktu o nazwie Meta Verified. Pod tą nazwą nie kryje się nic innego, jak pakiet subskrypcji na obu platformach, który ma pozwolić na weryfikację konta. Firma wprowadza więc w życie pomysł niemal bliźniaczy do powyżej opisanego mechanizmu działania Twitter Blue.

Jakie benefity z zakupu Facebooka lub Instagrama w wersji premium wymienia Meta? Ma to być m.in. zweryfikowana plakietka, która będzie potwierdzeniem autentyczności konta. Portal zaznacza, że weryfikacja będzie odbywać się przy pomocy dokumentu tożsamości. Ponadto użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup abonamentu, mają korzystać ze zwiększonej ochrony przed podszywaniem się, pomocy konsultanta w przypadku problemów z kontem, zwiększonej widoczności i zasięgów, a także z wyjątkowych funkcji – co to znaczy? Właściwie nie wiadomo, ale możliwe, że chodzi o wcześniejszy dostęp do nowych funkcji obu platform.

Mark Zuckerberg o wprowadzeniu Meta Verified (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Meta Verified będzie kosztować 11,99 dolarów (~53 złote) miesięcznie w wersji webowej i 14,99 dolarów (~66 złotych) w aplikacji na iOS lub Android. Koncern rozpocznie wprowadzenie usługi w Australii i Nowej Zelandii jeszcze w tym tygodniu, a w kolejnych krajach wkrótce. Będzie więc jeszcze drożej niż w przypadku Twitter Blue. W oświadczeniu Meta Platforms zapewniła, że wprowadzenie usługi Meta Verified nie wpłynie na już zweryfikowane konta, które zostały potwierdzone jako autentyczne i godne zaufania.