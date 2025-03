Amazfit Bip 6 dostępny w Polsce. Cena jest rewelacyjna!

Dobrze, że prima aprilis jest jutro, bo pewnie część osób uznałoby cenę Amazfit Bip 6 za żart. Nie mamy jednak do czynienia z jakimkolwiek psikusem.

Specyfikacja Amazfit Bip 6 imponuje

W sierpniu 2023 roku na naszym rynku zadebiutował Amazfit Bip 5. Teraz przyszła kolej na jego następcę, który chociażby w kwestii ekranu jest znaczącym krokiem do przodu – mamy wyświetlacz AMOLED zamiast TFT LCD. To jednak nie koniec dobrych informacji.

Jak już przed chwilą wspomniałem, Amazfit Bip 6 oferuje ekran AMOLED, a dokładniej jest to 1,97-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 390 x 450 pikseli i maksymalnej jasność na poziomie 2000 nitów. Został on wsadzony do koperty łączącej aluminium i wzmocniony włóknem szklanym polimer. Charakteryzuje się ona wodoszczelnością klasy 5 ATM.

Jedną z zalet jest sensor biometryczny BioTracker 6.0, który – we współpracy z dopracowanymi algorytmami – ma zapewnić zadowalające wyniki podczas pomiarów snu, tętna oraz zmienności rytmu pracy serca (HRV). Dane z sensora pozwalają również ustalić poziom zmęczenia fizycznego i psychicznego.

Wspomniany sensor ma sprawdzić się również podczas aktywności fizycznych. Producent deklaruje, że Amazfit Bip 6 obsługuje ponad 140 dyscyplin sportowych. Do tego dochodzą plany treningowe (także te tworzone przez trenera AI), szczegółowe raporty czy ocena ćwiczeń wykonywanych na siłowni. Możliwe jest nawet pobranie map offline do pamięci smartwatcha.

Jeśli chodzi o czas pracy, akumulator o pojemności 340 mAh ma zapewnić do 14 dni pracy bez ładowarki i do 32 godzin z włączonym GPS-em. Na pokładzie nie zabrakło wbudowanego głośnika i mikrofonu, możliwości odpowiadania na powiadomienia (z oczywistych względów tylko na Androidzie), a także dodatkowych funkcji związanych ze zdrowiem użytkownika.

Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Zepp OS 4.5. Smartwatch współpracuje zarówno z urządzeniami z Androidem, jak i iPhone’ami, aczkolwiek w przypadku sprzętu Apple jest to współpraca nieco ograniczona.

Amazfit Bip 6 – kilka słów po około tygodniu testów

Nie chwaliłem się Wam jeszcze, ale od około tygodnia mam przyjemność korzystać z omawianego smartwatcha. Przyznam, że początkowo byłem przekonany, że kosztuje on więcej niż faktycznie i mimo tego uznałem go za sprzęt naprawdę ciekawy – to zdanie jest dobrą zapowiedzią moich pierwszych wrażeń.

Przede wszystkim Amazfit Bip 6 bardzo dobrze wypada podczas pierwszego spotkania. Obudowa jest należycie wykonana i sprawia wrażenie droższej. Do tego dochodzi – wyśmienity w tej cenie – wyświetlacz AMOLED. Jego maksymalna jasność zapewnia dobrą widoczność w pełnym słońcu.

Jeśli chodzi o pomiary aktywności fizycznych, zdarzają się wpadki, ale w tej cenie jest co najmniej zadowalająco. Ze spacerów podaje bardzo zbliżone lub identyczne dane, jak Garmin Fenix 7 Pro, czyli sprzęt kilkukrotnie droższy. Nieco gubi się podczas biegania – zamiast 5 km zmierzony dystans jest zazwyczaj o około 100 metrów krótszy. Z kolei po jeździe na rowerze zamiast prawidłowych 18,18 km zegarek pokazał wynik 18,11 km.

Owszem, występują różnice względem Fenixa 7 Pro, ale nie są one duże i sporo droższe smartwatche też potrafią zaliczyć takie wpadki w przypadku mierzenia przebytego dystansu. Tym bardziej, że Amazfit Bip 6 nie ma łatwego zadania – moje treningi biegowe odbywają się tuż przy lesie ze sporymi drzewami. Zaznaczę, że na pokładzie mamy wbudowany GPS, który całkiem przyzwoicie zapisuje przebytą trasę. Nie musimy ze sobą zabierać smartfona.

Wypada jeszcze wspomnieć o akumulatorze. Amazfit Bip 6 trafił w okolice mojego nadgarstka w zeszły wtorek z samego rana. Mimo iż mam za sobą kilka treningów z GPS-em, staram się go nosić prawie cały czas, to poziom naładowania wciąż wskazuje 29%. Świetny wynik.

Cena Amazfit Bip 6 w Polsce

Najwyższy czas przejść do jednej z najlepszych informacji, czyli ceny. Amazfit Bip 6 oferowany jest w czterech wersjach kolorystycznych: black, red, stone i charcoal. Rekomendowana cena wynosi 349 złotych.

Smartwatch dostępny jest stronie amazfitpolska.pl, w autoryzowanym sklepie Amazfit na allegro.pl, a także powoli wprowadzany jest do oferty sklepów z elektroniką.