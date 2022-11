Zbliża się premiera potężnych smartfonów vivo. Robią wrażenie!

Marka vivo już za kilka dni zaprezentuje swoją najnowszą flagową serię X90, w skład której wejdą trzy modele smartfonów. Ujawniona przed premierą specyfikacja dwóch z nich robi naprawdę spore wrażenie. Co zaoferują nadchodzące nowości?

Jaki będzie vivo X90?

Seria będzie składała się z modeli X90, X90 Pro oraz X90 Pro+. Specyfikacja dwóch pierwszych została odnaleziona w bazie TENAA. Dzięki temu wiemy, że podstawowy model nowej serii flagowców vivo zaoferuje 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1260 × 2000 pikseli. Ekran będzie zakrzywiony, a przednia kamerka znajdzie się w wycięciu na górze. Taki wygląd potwierdzają również rendery, które pojawiły się w sieci.

Motorem napędowym X90 będzie MediaTek Dimensity 9200 – to potężna ośmiordzeniowa jednostka, która została oficjalnie zaprezentowana w tym miesiącu. Procesor składa się z wydajnego rdzenia ARM Cortex-X3, który rozpędzi się maksymalnie do 3,05 GHz, trzech rdzeni ARM Cortex-A715 z taktowaniem do 2,85 GHz oraz czterech energooszczędnych ARM Cortex-A510. Do tego o grafikę zadba zintegrowany z chipsetem 11-rdzeniowy układ graficzny ARM Immortalis-G715.

Procesor flagowca będzie wspierany przez 8 GB, 12 GB lub nawet 16 GB RAM (w zależności od wersji). Klienci będą mieć również możliwość wyboru między kilkoma wariantami pojemności wbudowanej pamięci wewnętrznej: 128 GB, 256 GB lub 512 GB.

Wiemy też już nieco o konfiguracji aparatu vivo X90 – będzie on wyposażony w 50 Mpix aparat główny oraz dodatkowe 12 Mpix sensory, przeznaczone prawdopodobnie do zdjęć portretowych oraz ultraszerokokątnych. Nowy vivo ma oferować również dwukrotny zoom optyczny. Z kolei aparat do selfie ma mieć matrycę o rozdzielczości 32 Mpix. Wszystko ma funkcjonować wspierane przez algorytmy firmy ZEISS.

Producent wyposaży vivo X90 w akumulator o pojemności 4690 mAh. Wiemy jeszcze, że urządzenie ma mieć wymiary 164,10 × 74,44 × 8,88 mm i ważyć 196 gramów. Smartfon będzie dostępny w kolorach: czarnym, czerwonym oraz niebieskim. Jego plecki pokryte są fakturą przypominającą skórę.

rendery modelu X90 (źródło: 91mobiles)

vivo X90 Pro zapowiada się zacnie

To drugi z modeli, którego specyfikacja została odnaleziona w bazie TENAA. Co zaoferuje wersja Pro? Wiele wskazuje na to, że X90 Pro będzie wyposażony w ten sam wyświetlacz, co podstawowy model. Jego motorem napędowym również będzie najnowszy SoC Mediateka. W informacjach, które pojawiły się w sieci ,różnica widoczna jest w konfiguracji aparatów.

Aparat główny ma mieć 50 Mpix, jednak ma być wspierany przez aparat ultraszerokokątny 50 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix. Kamerka do selfie ma matrycę o rozdzielczości 32 Mpix. Nieoficjalne mówi się, że model X90 Pro będzie występować w tych samych wersjach RAM oraz pamięci wewnętrznej, co vivo X90.

Akumulator urządzenia ma mieć pojemność 4750 mAh oraz wpierać szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Tę wersję od podstawowego modelu odróżnia jeszcze rozmiar oraz waga. vivo X90 Pro ma wymiary 164,07 × 74,53 × 9,34 mm i waży około 214,85 gramów. Dodatkowo smartfon będzie występował nie w trzech, ale dwóch wersjach kolorystycznych czarnej oraz czerwonej.

rendery modelu X90 Pro (źródło: 91mobiles)

Na wstępie wspomniałem, że premiera najnowszej serii flagowców vivo już za kilka dni – dokładnie 22 listopada. Wtedy smartfony zostaną pokazane na rodzimym, chińskim rynku. Być może podczas premiery dowiemy się, kiedy planowany jest ich debiut również w Europie.