Nowy smartfon vivo to budżetowiec, ale zwraca na siebie uwagę

Producent ma w swojej ofercie smartfony ze wszystkich półek cenowych, od najniższych do najwyższych. Najnowszą pozycją w jego portfolio jest budżetowy model vivo Y02s, który pomimo niewyśrubowanej specyfikacji przyciąga wzrok i może się spodobać klientom.

Reklama

Nowy smartfon vivo przyciąga wzrok

Gdy spojrzymy na ten model, w oczy od razu rzucają się dwa wręcz monstrualne okręgi na panelu tylnym. Po bliższym przyjrzeniu się okazuje się jednak, że w tylko jednym znajduje się aparat, natomiast w drugim dioda doświetlająca, a nie kolejny aparat. To całkiem często stosowany przez producentów „zabieg”.

Nowy vivo Y02s będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Vibrant Blue i Fluorite Black. Panel tylny ma teksturę podobną do szkła (faktycznie to tworzywo sztuczne), która według deklaracji vivo jest odporna na zadrapania i pozostawianie odcisków palców. Krawędzie boczne urządzenia są płaskie, podobnie jak w iPhone’ach i wielu nowych smartfonach z Androidem. Producent informuje też, że model Y02s pomyślnie przeszedł wymagające testy w kierunku wytrzymałości – firma zapewnia, że sprzęt jest bardzo odporny na intensywne użytkowanie i zużycie.

Co oferuje vivo Y02s? (specyfikacja)

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Helio P35 oraz 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć o kartę microSD. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który według zapewnień producenta ma zapewnić do 18 godzin strumieniowania wideo w rozdzielczości HD, do 7 godzin grania w zasobochłonne gry lub do 22 godzin odtwarzania wideo.

vivo Y02s zaoferuje swoim właścicielom również wyświetlacz o przekątnej 6,51 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części, w którym umieszczono 5 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo. Jak zostało już wspomniane, na tyle znajduje się jeden – dysponuje on sensorem 8 Mpix (f/2.0).

7 Ocena

Ponadto specyfikacja vivo Y02s obejmuje też m.in. radio FM, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C z obsługą USB OTG, wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 10 W i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z Funtouch OS 12 z ekskluzywną funkcją Multi-Turbo 5.5 i Ultra Game Mode, które są przydatne podczas grania. Całość ma wymiary 163,95×75,55×8,19 mm i waży 182 gramów.

Ile kosztuje nowy vivo Y02s? (cena, dostępność)

Cena nowego smartfona marki vivo na tę chwilę pozostaje nieznana, jednak urządzenie widnieje już na globalnej stronie firmy, co zwiastuje jego rychłe wprowadzenie na rynki na całym świecie. Niewykluczone, że vivo Y02s będzie dostępny również w Polsce, podobnie jak vivo Y01, który kosztował na start 699 złotych.