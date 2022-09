Nowy smartfon vivo ma potężny aparat do selfie, który zdziała cuda

Niedawno swoją premierę na rynku malezyjskim miał smartfon vivo V25e, a teraz chiński producent wypuszcza łudząco podobne urządzenie – X80 Lite. Różnią się one jednak pod względem specyfikacji, a jedna z największych zmian to aparat do selfie, który w nowym smartfonie vivo zdziała cuda.

Reklama

Brat bliźniak vivo V25e

Nie da się ukryć, że nowy smartfon od vivo wygląda właściwie identycznie jak zapowiedziany miesiąc temu V25e. Oba z nich mają wcięcie w ekranie w kształcie litery „U” oraz sporą wyspę z trzema aparatami i diodą LED na pleckach. Dodatkowo oba z nich korzystają z nietypowego materiału.

Panel tylny X80 Lite został wykonany bowiem z tego samego, nietypowego szkła Fluorite AG Glass, które pod wpływem promieni słonecznych jest w stanie zmieniać swój kolor. Klon V25e ma jednak tylko dwa warianty kolorystyczne do wyboru – czarny i złoty, przy czym efekt zmieniana barw jest dostępny wyłącznie w tym drugim.

vivo X80 Lite – specyfikacja

Poza wyglądem obu tych urządzeń, nie łączy ich jednak zbyt wiele. Nowy X80 Lite opiera swoje działanie na procesorze MediaTek Dimensity 900, który wspierany jest przez układ graficzny Mali-G68 MC4. W smartfonie zamontowane zostało 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x.

Pamięci wbudowanej jest tu zaś 256 GB i można rozszerzyć ją za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. W dodatku urządzenie wspiera dual SIM, jednak wówczas nie będziemy mogli korzystać z karty rozszerzającej pojemność wbudowanej pamięci w smartfonie. vivo X80 Lite wspiera połączenie z siecią 5G.

Wyświetlacz użyty w tym smartfonie to AMOLED o przekątnej 6,44 cala i rozdzielczości Full HD+. Ukryty został pod nim czytnik linii papilarnych. Ponadto ekran wspiera odświeżanie o częstotliwości 90 Hz oraz HDR10+. Jego jasność może sięgać nawet 1300 nitów.

Na pleckach urządzenia znalazł się aparat złożony z trzech oczek. Główne z nich ma matrycę o rozdzielczości 64 Mpix i przysłonę f/1.79, a także optyczną stabilizację obrazu. Drugi aparat ma 8 Mpix (f/2.2) i obiektyw ultraszerokokątny, a trzeci 2 Mpix (f/2.4) służy do zdjęć makro.

Najciekawszy wydaje się być jednak aparat na przodzie, który ma rozdzielczość aż 50 Mpix i przysłonę f/2.0. Korzysta on bowiem z technologii Eye Auto-Focus, która wykrywa oczy fotografowanej osoby i wyostrza w tej sposób jej twarz. Wychodzi więc na to, że vivo X80 Lite może być świetnym wyborem dla osób, które poszukują smartfona do cykania selfiaków na Instagrama czy Snapchata. Szczególnie że producent dodał też wiele trybów, upiększających i poprawiających wygląd twarzy, także w słabszych warunkach oświetleniowych.

Wewnątrz nowego urządzenia vivo umieszczony został akumulator o pojemności 4500 mAh, który użytkownik naładuje ładowarką o mocy 44 W. Smartfon niestety nie ma wejścia Jack 3,5 mm, a zamiast tego w zestawie producent dodaje adapter USB-C do 3,5 mm. vivo X80 Lite działa w oparciu o system Funtouch OS 12, który bazuje na Androidzie 12.

Cena i dostępność

vivo X80 Lite chińskiego producenta trafił do sprzedaży u naszych sąsiadów – w Czechach. Dostępny jest tam za kwotę 10999 koron czeskich, co w bezpośrednim przeliczeniu daje około 2120 złotych. Konkuruje on więc z masą naprawdę świetnych urządzeń od innych marek.

Nie wiemy, czy vivo X80 Lite trafi na inne rynki krajów europejskich, w tym do Polski, jednak skoro dostępny jest u naszych sąsiadów, to szansa na to jest dosyć spora. Jak zapatrujecie się na to urządzenie? Chcielibyście, żeby trafiło do kraju nad Wisłą?