Składany smartfon vivo wkrótce otrzyma ulepszoną wersję i świetny kolor obudowy

Niezłe tempo mają tam w tym vivo. W kwietniu tego roku firma zaprezentowała pierwszy składany telefon – model vivo X Fold, a już w przyszłym tygodniu zobaczymy jego usprawnioną wersję.

Wojny składanych smartfonów

W najbliższych latach każdy większy producent smartfonów będzie miał w swojej ofercie urządzenie ze składanym ekranem. Dzięki temu Samsungi z serii Galaxy Flip oraz Galaxy Fold otrzymają stosowną konkurencję na rynku. Do walki w kwietniu tego roku dołączył natomiast vivo z modelem X Fold.

Smartfon otrzymał 8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz. Urządzenie korzysta z 12 GB RAM-u i procesora Snapdragon 8 Gen 1.

Do dyspozycji amatorów fotografii oddano cztery moduły aparatu – główny, ultraszerokokątny, portretowy oraz peryskopowy. Do tego mamy 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej, baterię 4600 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 66 W lub 50-watowym w przypadku opcji bezprzewodowej oraz ładowanie zwrotne 10 W. Ale my tu nie przyszliśmy rozmawiać o „starym”, prawie półrocznym smartfonie, a o jego następcy.

Źródło: vivo (weibo.com)

vivo X Fold+ już niedługo

vivo potwierdziło dziś na oficjalnym profilu w serwisie Weibo, że niedługo zaprezentuje w pełnej krasie model X Fold+. Oczywiście w tak krótkim okresie firma mogła sobie pozwolić na zaledwie kilka ruchów retuszujących. Czego możemy się zatem spodziewać po składanym smartfonie „z plusem”?

W przypadku najważniejszego parametru urządzenia, czyli ekranu, ten pozostanie bez zmian. Wyświetlacz 8 cali, AMOLED, 2K i 120 Hz częstotliwości odświeżania wewnątrz oraz 6,53 cala, Full HD+ i 240 Hz próbkowania dotyku na wyświetlaczu zewnętrznym.

Główną zmianą względem poprzednika jest ulepszony układ mobilny. Do X Folda+ powędruje Snapdragon 8+ Gen 1, który w benchmarku AnTuTu wraz z 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej wykręcił na urządzeniu wynik 1100438 punktów.

Zmian nie uświadczymy w przypadku aparatów. Przypominam zatem: cztery obiektywy – główny (50 Mpix), ultraszerokokątny (48 Mpix), portretowy (12 Mpix oraz 2x optyczny zoom), oraz peryskopowy (8 Mpix + 5x optyczny zoom).

Źródło: vivo (weibo.com)

Zmiany również powinniśmy się spodziewać w kwestii baterii. X Fold+ otrzyma prawdopodobnie 4730 mAh, co przełoży się na delikatnie dłuższy czas pracy. Moc przewodowego ładowania urośnie do 80 watów, ładowanie bezprzewodowe i zwrotne pozostanie bez zmian.

Ostatnią nowością jest wprowadzenie nowego koloru obudowy do oferty – czerwonego. Cena nie jest jeszcze znana, ale vivo z pewnością poda ją podczas oficjalnej prezentacji w najbliższy poniedziałek, 26 września.