Od teraz każdy może używać Snapchata w przeglądarce!

Snapchat to wciąż jedno z najpopularniejszych social mediów, które swoją popularność zyskało jednak za sprawą aplikacji mobilnej. Ciekawym posunięciem jest więc udostępnienie wszystkim użytkownikom możliwości korzystania z aplikacji przez przeglądarkę, również na komputerach i laptopach.

Snapchat w przeglądarce

Dotychczas ze Snapchata mogliśmy korzystać wyłącznie poprzez pobranie na telefon aplikacji mobilnej. Twórcy udostępnili jednak niedawno opcję zalogowania się do swojego konta i korzystania z prawie wszystkich dobrodziejstw aplikacji przez przeglądarkę internetową z poziomu komputera lub laptopa, jednak dostęp do niej mieli wyłącznie subskrybenci płatnej usługi Snapchat+.

Snapchat zapowiadał, że po poprawieniu wszystkich błędów i dopracowaniu usługi udostępnią ją wszystkim użytkownikom, również tym, którzy nie płacą za subsrypcję premium. Wygląda na to, że Snapchat Web jest już pozbawiony bugów, bo dziś niespodziewanie został oddany do użytkowania we wszystkich krajach i nie trzeba płacić za dostęp do niego.

Jak korzystać ze Snapchata przez komputer?

Jeśli chcecie skorzystać z przeglądarkowej wersji Snapchata, będziecie zmuszeni do pobrania przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome (o ile już jej nie posiadacie), gdyż póki co tylko one wspierają tę usługę. Gdy próbowałem zalogować się do swojego konta przez Operę, z której korzystam na co dzień, to moim oczom ukazał się poniższy komunikat.

(fot. Mateusz Szymański – Tabletowo.pl)

Po pobraniu, zainstalowaniu i uruchomieniu odpowiedniej przeglądarki należy wejść na stronę www.snapchat.com/pl, która powita nas komunikatem o wprowadzeniu opcji korzystania ze Snapa przez przeglądarkę. Następnie logujemy się do swojego konta poprzez wciśnięcie przycisku „Log in to chat” w prawym górnym roku lub pod komunikatem, o którym wspomniałem.

Po zalogowaniu się przeglądarka poprosi nas o zgody do korzystania z naszej kamery, mikrofonu, przesyłania naszej lokalizacji oraz wysyłania nam powiadomień. Jeśli nie zaakceptujemy ich, to naturalnie nie będziemy mogli w pełni cieszyć się funkcjonalnością, którą zapewnia Snapchat Web.

(fot. Mateusz Szymański – Tabletowo.pl)

Jeśli jednak wyrazimy zgody, to od teraz będziemy mogli korzystać ze Snapchata przez przeglądarkę dokładnie tak samo jak robilibyśmy to przez telefon – o ile mamy rzecz jasna podpięty do komputera mikrofon i kamerę. Inaczej nie będziemy w stanie robić zdjęć czy nagrywać filmów z dźwiękiem.

Interfejs prezentuje się bardzo przejrzyście, przez co może być bardziej przystępny dla części użytkowników. Po prawej stronie wyświetla się pionowe okno z obrazem rejestrowanym przez podłączoną kamerę, a obok niej nasz avatar Bitmoji (o ile mamy go stworzonego). Z kolei po lewej wyświetla się lista czatów z naszymi znajomymi.

Jest też więcej nowości

Poza udostępnieniem przeglądarkowej wersji aplikacji, Snap dodał też kilka nowych funkcji do apki mobilnej. Użytkownicy smartfonów Apple z systemem iOS 16 powinni ucieszyć się na wieść, że do aplikacji trafią nowe widżety, które wyświetlają się na ekranie blokady. Możemy zapisać tam na przykład odnośnik do czatu z określoną osobą, dzięki czemu wystarczy jedno tapnięcie by kontynuować z nią rozmowę.

Ponadto Snapchat otrzyma opcję skrótów w oknie czatów. Dzięki nim będziemy w stanie szybko przenosić się do zakładki z nieodczytanymi wiadomościami, nieodebranymi połączeniami czy nawet przypomnieniami o nadchodzących urodzinach naszych znajomych. Zdecydowanie usprawni to korzystanie z apki.

Ostatnią nową funkcją jest naklejka pytań, która wygląda jak żywcem wyciągnięta z Instagrama i polega na dodawaniu do Snapchat Story pytań, na które oglądający mogą szybko odpowiedzieć klikając w przycisk Reply i wpisując swoją wiadomość.

Snap poinformował, że nowe funkcje albo już są dostępne, albo pojawią się w najbliższym czasie w aplikacji. Jeśli zatem wyczekujecie którejś z nich, a nie jest ona jeszcze dostępna, to lepiej często aktualizujcie apkę!