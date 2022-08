Smartfonowy zawrót głowy od vivo. Do serii vivo V25 dołącza kolejny model

Producent może przyprawić nas o smartfonowy zawrót głowy. Niedawno na rynku pojawiły się nowe smartfony V25 i V25 Pro, ale marka nie poprzestała na tych modelach – zgodnie z przedpremierowymi doniesieniami, zaprezentowała kolejny smartfon z serii V25. Co oferuje nowy vivo V25e?

Nowy kameleon w ofercie

Design jest dopasowany do stylistyki całej serii vivo V25. Stosunkowo wąskie ramki wokół wyświetlacza, nieco szersze u dołu ekranu oraz wycięcie na aparat do selfie i rozmów wideo. Z tyłu urządzenia nie znajdziemy zwyczajnego szkła, ale Fluorite AG Glass, które w świetle słonecznym zmienia kolor. Mamy więc do czynienia z kolejnym kameleonem z ofercie marki. Całość ma wymiary 159,20×74,2×7,79 mm i waży 183 gramy.

vivo V25e – specyfikacja

Smartfon oferuje użytkownikom wyświetlacz AMOLED o rozdzielczość Full HD+ 2404×1080 pikseli i przekątnej 6,44 cala. Ekran cechuje się również jasnością do 1300 nitów i zintegrowano z nim skaner linii papilarnych. Do tego nie zabrakło funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Nowy smartfon z serii V25 został wyposażony też w główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1.79. Smartfon ma także dwa dodatkowe 2 Mpix aparaty – jeden do zdjęć makro i drugi pomiaru głębi. Oba mają przysłonę f/2.4. Na pokładzie vivo V25e znajdziemy również 32 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo z przysłoną f/2.0.

Motorem napędowym tego urządzenia jest procesor MediaTek Helio G99. Będzie go wspierać 8 GB RAM, a na pliki i dane użytkownika zostanie przeznaczono 256 GB pamięci wewnętrznej. Tę pamięć można rozszerzyć o maksymalnie 1 TB za pomocą kart microSD.

Akumulator smartfona ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 44 W. Dzięki temu potrzebuje 38 minut, by naładować się do 58%. Całość fabrycznie działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z nakładką FunTouch OS 12. Urządzenie oferuje też głośniki stereo, dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC i port USB-C. Nigdzie nie znajdziemy natomiast gniazda audio 3,5 mm.

Dostępność i cena

Smartfon został już wprowadzony do sprzedaży w Malezji. Model ten występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Diamond Black i Sunrise Gold, która pod wpływem światła słonecznego zmienia kolor na pomarańczowy. Cena najnowszego członka serii V25 wynosi 1399 MYR (równowartość ~1470 złotych). Producent nie poinformował jeszcze, czy urządzenie to będzie dostępne na innych rynkach.