Błyskawiczne aktualizacje. Google Chrome przejdzie ważną zmianę

Poznaliśmy nowe plany firmy z Mountain View. „Większe aktualizacje” Google Chrome będą pojawiać się jeszcze szybciej.

Nowe wersje Chrome co cztery tygodnie

Cykl wydawniczy Google Chrome opiera się obecnie na systemie 4-tygodniowym. Otóż co miesiąc wydawana jest stabilna, większa aktualizacja przeglądarki internetowej. Warto dodać, że ta polityka została wprowadzona w 2021 roku – wcześniej nowe wersje pojawiały się co sześć tygodni.

Powyższe podejście nie dotyczy jednak poprawek, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa. Poważne luki łatane są w możliwie najszybszy sposób, a ponadto Google w przypadku Chrome stosuje aktualizacje zabezpieczeń co tydzień.

Częściej zobaczymy aktualizacje Google Chrome

Firma z Mountain View nie zamierza zwalniać tempa. Co więcej, w planach jest wrzucenie wyższego biegu i osiągnięcie większej prędkości. Otóż stabilne wersje Google Chrome będą pojawiać się co dwa tygodnie, więc tempo zostanie naprawdę wyraźnie podkręcone.

Według Google częstsze aktualizacje sprawią, że poszczególne wersje przeglądarki internetowej będą charakteryzować się większą stabilnością i mniejszą liczbą ewentualnych niedociągnięć. Po prostu aktualizacje będą mniejsze pod względem nowości, a to powinno ułatwić ich debugowanie i cały proces związany z wydawaniem.

Zmiana podejścia obejmie wszystkie platformy – komputery z Windowsem, macOS i Linuksem, a także sprzęt działający pod kontrolą Androida i iOS. Ten sam schemat zostanie zastosowany także w kanale beta.

Zmiany nie będą dotyczyć tzw. rozszerzonej wersji stabilnej. Harmonogram wydań wciąż będzie oparty na aktualizacjach udostępnianych co osiem tygodni. Administratorzy w firmach, którzy potrzebują więcej czasu na zarządzanie aktualizacjami, nie muszą więc obawiać się nowego podejścia.

Odczuwalnie szybszy cykl zacznie obowiązywać od Google Chrome w wersji 153, która w kanale stabilnym ma zadebiutować 8 września. Oznacza to, że na wersję 154 nie trzeba będzie czekać do października. Aktualizacja pojawi się już 22 września.

Ciekawe, czy w przyszłości system aktualizacji jeszcze wyraźniej przyspieszy. Przypominam, że kilka lat temu nowe wersje były wdrażane co sześć tygodni. Następnie ten czas skrócono do czterech tygodni, a w tym roku Google wprowadzi aktualizacje wydawane co dwa tygodnie.