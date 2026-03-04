Nowa karta Revoluta. Piękna, wyjątkowa i horrendalnie droga

Revolut zaprezentował nową, wyjątkową, naprawdę piękną limitowaną kartę płatniczą. Kolekcjonerska karta jest horrendalnie droga, ale dla prawdziwych fanów pewnego sportu może nie być to przeszkodą.

Nowa limitowana karta kolekcjonerska dla klientów Revoluta i fanów F1

Revolut kolejny raz angażuje się w sport – tym razem fintech przygotował nową, wyjątkową kartę kolekcjonerską, dedykowaną kibicom Formuły 1. Jest to limitowana i oficjalna karta zespołu Audi Revolut F1 Team. Jak podkreśla firma, premiera kart zbiega się z debiutem zespołu na australijskim torze wyścigowym.

Wyjątkowa karta została pokryta wysokiej klasy tytanem, który również wykorzystano do wykończenia modelu bolidu R26, za którego kierownicą zasiądą Nico Hulkenberg oraz Gabriel Bortoleto. Nową kartę można będzie zamówić za pośrednictwem aplikacji Revolut w cenie 129,99 euro (dodatkowo należy doliczyć opłatę za dostawę). Osoby, które już teraz są zdecydowane na zakup, mogą zapisać się na listę oczekujących, dzięki czemu jako pierwsi otrzymają informację o możliwości jej zamówienia.

Oficjalna karta zespołu Audi Revolut F1 Team na sezon 2026 (źródło: Revolut)

Tytanowa karta Revolut F1 Team to nie wszystko – specjalne produkty i promocja dla fanów F1

Karta kolekcjonerska nie jest jedyną ofertą przygotowaną z okazji debiutu zespołu Audi Revolut F1 Team na torze w Australii w sezonie 2026. Klienci fintechu i fani F1 mogą też kupować produkty, takie jak czapki, plecaki, koszulki czy kurtki, logowane Audi Revolut F1 Team, oraz zdobywać 20 razy więcej punktów RevPoints za kupno oficjalnych gadżetów. Promocja obowiązuje przy płatności za pośrednictwem usługi Revolut Pay przez oficjalną stronę. Revolut organizuje też wyjątkową noc klubową OverTake: The After Party dla przyjezdnych fanów i mieszkańców Melbourne.

Przypomnę, że klienci Revolut mogą wybierać spośród wielu różnych kart w zależności od wybranego planu. Zamawiane fizyczne karty mogą należeć do tzw. edycji specjalnej (od 249,99 złotych) lub np. zostać pokryte metalem szlachetnym (w cenie od 379,99 złotych). Wspomnę też, że w listopadzie 2021 roku zadebiutowały limitowane karty Revolut pokryte prawdziwym, 24-karatowym złotem (wycenione na około 280 złotych).