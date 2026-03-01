Honor pokazał najsmuklejszy tablet na świecie. Jest też nowy laptop

Honor pokazał dziś dwa urządzenia, które zachwycają smukłością, imponując równocześnie pozostałymi elementami specyfikacji. W głównej roli: tablet Honor MagicPad 4, a towarzystwa dotrzymuje mu laptop Magicbook Pro 14.

Premiera tabletu Honor MagicPad 4. Smukły, ale nie cienki

Honor MagicPad 4 z przytupem dołączy do grona najsmuklejszych tabletów na świecie. Jego bok mierzy zaledwie 4,8 mm! Uznawany za wyjątkowo smukły iPad Pro 13 ma 5,1 mm – to tak dla porównania.

Jeszcze bardziej imponująca może być szerokość ramki wokół ekranu. Z każdej strony ma zaledwie 3,9 mm szerokości (tu znów porównanie z iPadem Pro 13 – ten ma 7,6 mm). O ile jednak wygląda to zjawiskowo, to mam poważne wątpliwości co do praktyczności. W trybie laptopa – super, ale trzymając urządzenie w dłoniach na pewno przysłonimy sobie znaczną część wyświetlacza.

Specyfikacja może się podobać

Pozostając przy nim, ekran ma 12,3 cala, oferuje rozdzielczość 3K i odświeża obraz z częstotliwością nawet 165 Hz. Został wykonany w technologii OLED, co pozwala liczyć na świetne kolory, doskonałą czerń i wysoki kontrast. Producent chwali się również licznymi technologiami czyniącymi ten panel przyjaznym dla oczu, a dopełnieniem całości jest maksymalna jasność dochodząca do 2400 nitów.

Honor MagicPad 4 (źródło: Honor/La Razon)

Tak duży wyświetlacz efektywnie wykorzystać pozwoli tryb PC, w którym interfejs do złudzenia przypomina komputerowy. Swobodne rozmieszczanie okien, wygodne paski zadań, widżety… – wszystko to jest na swoim miejscu. Można również liczyć na dobrą współpracę z iPhone’ami i MacBookami.

W kontekście multimediów nie bez znaczenia jest też układ 8 głośników z technologią Spatial Audio, zapewniającą realistyczne efekty przestrzenne. Kilka miesięcy temu testowałem podobne rozwiązanie (ale z 6 głośnikami) w modelu Honor Pad 10 i nie skłamię, jeśli napisze, że efekt mnie zachwycił. Do tego z tyłu zainstalowany został aparat o rozdzielczości 13 Mpix, a z przodu: 9 Mpix.

Honor MagicPad 4 (źródło: Honor/The Verge)

Co poza tym? Sercem tabletu jest bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (nie Elite), towarzyszy mu 12 lub 16 GB RAM, a akumulator o pojemności 10100 mAh stanowi obietnicę całkiem długiego czasu pracy.

Laptop Honor Magicbook Pro 14 – lekki, wydajny i trudny do rozladowania

Wraz z tabletem oficjalnej prezentacji doczekał się laptop Honor Magicbook Pro 14 (2026). Został zaprojektowany z nastawieniem na produktywność i mobilność.

Firma Honor wyposażyła laptopa w procesor Intel Core Ultra X9 388H, więc o wydajność można być spokojnym. Z kolei akumulator o pojemności 92 Wh zapewniać ma nawet 15,5 godziny pracy z dala od gniazdka elektrycznego. Wszystko to zaś przy wadze wynoszącej jedynie 1,39 kg.

Honor Magicbook Pro 14 (źródło: Honor)

Do wyświetlania obrazu służy natomiast 14,6-calowy panel OLED o rozdzielczości 3120×2080 pikseli. Dla komfortu pracy gdziekolwiek został on pokryty powłoką redukującą odblaski świetlne.

Niestety, na razie nie mamy żadnych oficjalnych informacji na temat cen ani dostępności. Hiszpańskojęzyczne źródła podają jednak, że Honor MagicPad 4 w konfiguracji 12/256 GB będzie kosztować 699 euro, co stanowi równowartość ~2950 złotych.