PS Plus w promocji za 20 zł/miesiąc

Niezbyt często jesteśmy świadkami dużych promocji na abonament PS Plus, ale tym razem PlayStation przeszło samego siebie i proponuje od 71 do nawet 89% zniżki na miesięczną subskrypcję!

PS Plus z dużą promocją

PlayStation ostatnimi czasy naprawdę rozpieszcza graczy. Ostatnio pisaliśmy o tym, że w ramach abonamentu PS Plus będzie można odebrać za darmo Horizon Forbidden West. Teraz okazało się, że na tym nie koniec dobroci dla graczy PlayStation 5, ponieważ firma przygotowała dużą promocję na PlayStation Plus. Przypomnijmy, że usługa jest podzielona na trzy różne pakiety i każdy z nich zawiera inne rzeczy.

Promocja na abonament PlayStation obejmuje tylko subskrypcję na 1 miesiąc. Do 5 marca możesz nabyć PS Plus Essential za 4 złote (cena regularna to 37 złotych) – dzięki temu zaoszczędzisz aż 89%! Podobnie jest w przypadku wersji Extra, gdzie miesięczny koszt to zaledwie 12 złotych (standardowa cena to 58 złotych), a za Premium przyjdzie Wam zapłacić 20 złotych (zamiast 70 złotych). Co jednak ważne: oferta jest skierowana do osób, które jeszcze nie posiadają aktywnej usługi.

Promocja na PS Plus Premium (źródło: PlayStation)

PS Plus goni Xbox Game Pass

Na ten moment abonament od PS nie jest może jeszcze aż tak dobry jak Xbox Game Pass, ale ostatnie ruchy PlayStation na pewno sprawią, że popularność tej usługi wzrośnie. W końcu za zaledwie 20 złotych możemy ograć m.in. Horizon Forbidden West, Resident Evil 7 Biohazard, Outriders czy też Destiny 2 Beyond Light!

Najtańszy pakiet daje nam przede wszystkim dostęp do trybu multiplayer w wielu grach oraz darmowe produkcje co miesiąc. W ramach abonamentu Extra oraz Premium tych gier będzie jeszcze więcej, a do tego dochodzi także Ubisoft+ Classics i transmisja strumieniowa w chmurze (tylko w wersji Premium PS Plus).

Jeżeli jeszcze nie masz tej usługi od PlayStation, to możesz ją nabyć w tym miejscu, gdzie też przeczytasz więcej o warunkach i znajdziesz pełny regulamin.