Ten tablet bije na głowę flagowego Huawei

O ile wysoki współczynnik screen-to-body w smartfonach utrzymuje się na całkiem wysokim poziomie, o tyle w przypadku tabletów przyzwyczajeni jesteśmy do raczej szerszych ramek. Tymczasem Chińczycy mogą wyprodukować sprzęt, który wygląda tak, jakby był pozbawiony obwódki wokół ekranu.

Nowoczesny wyświetlacz

TCL CSOT (China Star Optoelectronics Technology), oddział chińskiego producenta odpowiedzialny za badania nad wyświetlaczami, opracował nowy panel dedykowany tabletom. Jest to nowoczesny ekran zoptymalizowany i ulepszony do obsługi technologii OLED, który skrywa w sobie wiele ciekawych rozwiązań.

Tak mógłby wyglądać nowy tablet premium TCL (Źródło: ITHome)

Według raportu udostępnionego przez serwis ITHome, TCL CSOT przeprowadziło znaczące działania optymalizacyjne w kwestii jakości obrazu i wyświetlanych kolorów, przewyższając możliwości technologii szeroko dostępnej na rynku. Wyświetlacz opracowany przez firmę oferuje maksymalną rozdzielczość 4K, a obraz jest bardziej dokładny i wyrazisty niż we wcześniejszych panelach.

Jeżeli chodzi o pokrycie gamy kolorów, nowy panel zapewnia 100% pokrycie kolorów w przestrzeni DCI-P3. TCL CSOT zadbało również o wsparcie częstotliwości odświeżania o wartości sięgającej 120 Hz. Wyświetlacz jest w stanie wykryć, jaka częstotliwość odświeżania jest w tej chwili pożądana, szybko przełączając się na niższe wartości, redukując zużycie energii panelu.

„Bezramkowy” tablet

Największe wrażenie robi jednak technologia wąskich ramek, dzięki czemu tablet przygotowany przez TCL ma osiągać współczynnik screen-to-body na poziomie 96%. Dla porównania – wśród smartfonów o najwyższej wartości tego współczynnika wymienia się Huawei Mate 30 Pro (94,1%), vivo NEX 3 (93,6%) oraz Samsunga Galaxy Note 10+ (91%). Dotychczasowym tabletowym rekordzistą jest natomiast Huawei MatePad Pro 11″ z wynikiem 92%.

Choć wciąż mówimy o prototypie, to sam fakt osiągnięcia tak wąskich ramek na żywo zapewne robiłby niesamowite wrażenie. TCL CSOT zastosowało w ekranie również kontrolę dotyku za pomocą rozwiązania zwanego DOT (Direct-on-cell Touch), próbkowanie o wartości 240 Hz oraz wsparcie dla aktywnych rysików.

Czy to oznacza, że wkrótce zobaczymy „bezramkowy” tablet TCL? Nie jest to niemożliwe – takie urządzenie mogłoby stanowić swoisty pokaz możliwości firmy. Na razie jednak mamy tylko wieści o prototypie i żadnych konkretów. Nie wiadomo też, jak komfortowe byłoby używanie takiego urządzenia na co dzień.