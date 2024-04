Virgin Mobile ma nową ofertę na abonament ze smartfonem od 53 złotych miesięcznie

Operatorzy prześcigają się w ofertach, a Virgin Mobile przygotował właśnie opcję, na którą wiele osób może się skusić. Pozwala wyposażyć się w nowoczesny smartfon i wygodnie spłacać go w niewielkich ratach wraz z abonamentem.

Abonament ze smartfonem w Virgin Mobile

Abonament wynosi 30 złotych miesięcznie (lub 20 złotych za każdy kolejny numer w tej ofercie). To niewielki koszt, biorąc pod uwagę, że w pakiecie Virgin Mobile daje rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 40 GB danych komórkowych do wykorzystania (także w sieci 5G). Umowa podpisywana jest na 24 miesiące, a jeśli ktoś zdecyduje się na przeniesienie numeru od innego operatora, to nie będzie musiał płacić abonamentu za pierwszy miesiąc.

Do tego abonamentu można dobrać jeden z pięciu smartfonów od złotówki na start. Tak prezentuje się ich lista, wraz z opłatami, jakie trzeba ponieść (stawka miesięczna łączy w sobie abonament z paczką 40 GB i ratę za urządzenie):

źródło: Blog Play

Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie najważniejszych elementów specyfikacji tych pięciu urządzeń. Tymczasem wspomnę jeszcze tylko, że w ramach tej oferty można również skorzystać także z dodatkowych usług w Virgin Mobile, takich jak cyfrowa karta eSIM.

Specyfikacja smartfonów w abonamencie w Virgin Mobile

Xiaomi Redmi 13C Realme C67 Motorola Moto G84 5G Samsung Galaxy A25 5G Motorola Edge 40 Neo 5G Wyświetlacz 6,74 cala

HD+

LCD, 90 Hz 6,72 cala

Full HD+

LCD, 90 Hz 6,55 cala

Full HD+

P-OLED, 120 Hz 6,5 cala

Full HD+

AMOLED, 120 Hz 6,55 cala

Full HD+

P-OLED, 144 Hz Procesor Helio G85

2,0 + 1,8 GHz Snapdragon 685

2,8 + 1,9 GHz Snapdragon 695 5G

2,2 + 1,7 GHz Exynos 1280

2,4 + 2,0 GHz Dimensity 7030

2,5 + 2,0 GHz Pamięć 4/128 GB 8/256 GB 12/256 GB 6/256 GB 12/256 GB Aparat 50+2 Mpix

8 Mpix 108+2 Mpix

8 Mpix 50+8 Mpix

16 Mpix 50+8+2 Mpix

13 Mpix 50+13 Mpix

32 Mpix Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Wymiary i waga 168×78×8,09 mm

192 gramy 164,6×75,4×7,59 mm

184 gramy 159,8×74,4×7,59 mm

160 gramów 161×76,5×8,3 mm

197 gramów 159,6×72×7,79 mm

165 gramów

Jak więc widzisz, są to dobrze wyposażone smartfony ze średniej półki i z zakupu któregokolwiek z nich zdecydowanie można być zadowolonym. Czy opłaca się jednak korzystać z oferty Virgin Mobile? Cóż, szybkie przeliczenie pokazuje, że za urządzenie w zestawie z abonamentem zapłacicie ostatecznie mniej więcej tyle samo, ile kosztowałby Was zakup jednorazowy w innym sklepie.