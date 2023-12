Jesteś klientem Virgin Mobile? Mamy dobre wieści

Play przekazał dobrą informację dla klientów Virgin Mobile. Teraz wszyscy klienci tej sieci mogą skorzystać z możliwości wymiany klasycznej karty SIM na cyfrową eSIM. Jak to zrobić?

eSIM w Virgin Mobile

Technologia eSIM, czyli karta SIM, która nie ma fizycznej postaci, ale działa dokładnie tak samo jak plastikowa, zdobywa coraz większą popularność i kolejni operatorzy w naszym kraju decydują się na jej wdrożenie. To dobra informacja dla klientów, ponieważ ułatwia m.in zmianę operatora sieci komórkowej, często eliminując potrzebę odwiedzania salonu i uzyskania fizycznej karty SIM.

Operatorzy „wielkiej czwórki” już od jakiegoś czasu umożliwiają swoim klientom korzystanie z wirtualnych kart SIM. Coraz częściej dołączają do nich również operatorzy wirtualni, tacy jak LYCAMOBILE, Mobile Vikings, a w listopadzie 2023 roku także Heyah. Teraz na taki ruch zdecydowało się Virgin Mobile.

O wdrożeniu eSIM do kolejnej sieci poinformowało Play. Ważną informacją jest, że wymiany karty mogą bezpłatnie dokonać wszyscy klienci Virgin Mobile. Operator podkreśla, że sam proces jest bardzo prosty i szybki. Można dokonać go bez wychodzenia z domu w aplikacji Play 24, ale możliwe jest to również podczas wizyty w salonie.

Jak wymienić swoją kartę?

Jeśli jesteś klientem Virgin Mobile i chcesz wymienić swoją kartę SIM na jej cyfrowy odpowiednik, musisz posiadać zainstalowaną na smartfonie aplikację Play24 z pełnymi uprawnieniami do modyfikowania usług na swoim koncie. Po kliknięciu na ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie przejściu do ustawień, należy wybrać opcję „Twoja karta SIM” z dostępnych pozycji, a potem kliknąć napis „Wymieniam kartę na eSIM”, znajdujący się na dole ekranu.

Wszystkie kolejne kroki będą widoczne na ekranie smartfona, a Play zapewnia, że sama aktywacja eSIM nie powinna potrwać dłużej niż 3 godziny. Wszyscy, którzy chcą wymienić swoją kartę w salonie, również mogą to zrobić. Wystarczy udać się do najbliższego salonu Play, by doradca wygenerował kod QR, który należy zeskanować w procesie instalacji wirtualnej karty SIM.

Warto oczywiście pamiętać o tym, że smartfon, którego używamy, musi wspierać technologię eSIM, byśmy mogli z niej skorzystać.