Nowy smartfon Xiaomi ma niezłą specyfikację i niską cenę

Xiaomi zasłynęło z produkcji przyzwoicie wyposażonych i jednocześnie tanich smartfonów. Najnowszy model w ofercie chińskiego producenta – Redmi 13C – taki właśnie jest.

Co oferuje nowy smartfon Xiaomi – Redmi 13C? (specyfikacja)

Choć Redmi 13C to budżetowy smartfon, to jego specyfikacja z powodzeniem powinna spełnić oczekiwania osób o niewyśrubowanych wymaganiach. Urządzenie oferuje wyświetlacz LCD o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (260 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz i jasnością do 600 nitów (HBM) oraz szkłem Corning Gorilla Glass.

W górnej części ekranu znajduje się wycięcie w kształcie litery „U”, w którym umieszczono 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0. Na tyle są natomiast trzy aparaty: główny z matrycą 50 Mpix i f/1.8 oraz 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro. Do tego jest – jak to określa Xiaomi – soczewka pomocnicza do zdjęć portretowych z efektem bokeh, tj. rozmazanego tła.

Redmi 13C (fot. producenta)

We wnętrzu smartfona umieszczono procesor MediaTek Helio G85 2,0 GHz (12 nm) z układem graficznym Arm Mali-G52 MC2 oraz od 4 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1. Redmi 13C umożliwia rozszerzenie obu pamięci – operacyjnej o nawet 8 GB kosztem wbudowanej, a masowej o 1 TB za pomocą microSD.

7.3 Ocena 8.1 Ocena 7.6 Ocena

Ponadto smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, Bluetooth 5.3, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Redmi 13C fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z MIUI 14. Jego zasilaniem zajmie się zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą do 18 W.

Redmi 13C (fot. producenta)

Najnowszy smartfon Xiaomi ma wymiary 168x75x8,09 mm, waży 192 gramów i występuje w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej Midnight Black, niebieskiej Navy Blue, białej Glacier White i zielonej Clover Green.

Cena Redmi 13C, dostępność

Nowy smartfon Xiaomi jest już dostępny na rynku w trzech konfiguracjach: 4/128 GB, 6/128 GB i 8/256 GB. Cena pierwszej zaczyna się od 109 dolarów (równowartość ~450 złotych). Producent nie potwierdził, że Redmi 13C trafi również do Polski, natomiast spodziewamy się, że może zrobić to bardzo podobny POCO C65, który został zaanonsowany w Europie w ubiegłym tygodniu.