Kto ma najszybszy internet mobilny w Polsce? Jeden lider w dwóch rankingach

Od początku 2024 roku abonenci w naszym kraju zyskali dostęp do „prawdziwego 5G”, czyli tego w paśmie C. Dzięki temu średnia prędkość internetu mobilnego sukcesywnie się zwiększa. Jakie są najnowsze wyniki rankingów?

Sieć 5G notuje coraz lepsze wyniki

SpeedTest.pl oraz RFBenchmark opublikowali rankingi prędkości internetu mobilnego w marzcu 2024 roku. Chociaż zauważalne są rozbieżności pomiędzy wynikami, to w jednej kwestii oba z nich pozostają zgodne – w kwestii lidera. W przypadku internetu 5G największe średnie prędkości odnotował T-Mobile. Jak prezentują się szczegółowe wyniki?

SpeedTest.pl przygotował swój ranking na podstawie około 48000 testów przeprowadzonych przez użytkowników. Również tutaj na pierwszym miejscu pod względem średniej prędkości pobierania danych znalazło się T-Mobile (238 Mb/s), a tuż za nim Orange (217,8 Mb/s). Podium w tym zestawieniu zamyka Play (165,4 Mb/s), a tuż za nim znalazł się Plus (132,8 Mb/s).

RFBenchmark udostępnił uśrednione dane, zgromadzone na podstawie 100245 testów. Najwyższą średnią prędkość pobierania danych, zresztą podobnie jak w lutym, odnotowano w T-Mobile (247,8 Mb/s). Tuż za liderem znalazło się Orange (217 Mb/s). Kolejne dwa miejsca wyraźnie odstają od dwóch pierwszych. Zajmują je kolejno Plus z wynikiem 140,2 Mb/s i Play, u którego średnia prędkość wyniosła 114,9 Mb/s.

Jeśli chodzi o wysyłanie danych, to tutaj wyniki są zdecydowanie bardziej wyrównane. W tym rankingu kolejne miejsca zajęli Orange (51,3 Mb/s), T-Mobile (50,3 Mb/s), Play (46,6 Mb/s) i zamykający tę stawkę Plus (30,9 Mb/s). Z kolei najniższą wartość opóźnienia odnotowano Play (25,9 ms). Tuż za nim znalazł się T-Mobile (26,8 ms), a potem Plus (27,4 ms) i Orange (27,5 ms).

T-Mobile króluje także w rankingu internetu LTE

W przypadku internetu mobilnego 4G mamy zdecydowanie większą próbę. Za pomocą RFBenchmark przeprowadzono 442798 testów, których wyniki średniej prędkości pobierania prezentują się następująco: T-Mobile (43,8 Mb/s), Play (39 Mb/s), Orange (36,8 Mb/s) i Plus (34,6 Mb/s). Najlepszy wynik w uśrednionej prędkości wysyłania uzyskali klienci Play (23 Mb/s).

źródło: RFBenchmark

SpeedTest.pl również wskazał na zwycięstwo T-Mobile (98,3 Mb/s). Kolejne miejsca zajęli: Orange (65,6 Mb/s), Play (60,1 Mb/s) oraz Plus (57,1 Mb/s). Warto jednak zaznaczyć, że różnice w tych pomiarach wynikają z faktu, że w rankingu internetu mobilnego SpeetTest.pl ujęte zostały zarówno pomiary 4G, jak i 5G oraz 3G.