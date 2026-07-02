Nowy operator w Polsce pokazał ofertę. Jeden z pakietów wymiata

W maju 2026 roku przygotowania do startu działalności ogłosił polski operator Veto Mobile. Twierdził, że priorytetowo będzie traktował proste zasady i przyjazny model oparty na subskrypcji, zrozumiałe zasady wolne od kruczków i marketingowych chwytów, ochronę prywatności oraz atrakcyjne ceny. Właśnie poznaliśmy jego ofertę w pełnej krasie i wygląda na to, że nie rzucał słów na wiatr.

Cztery pakiety Veto Mobile: od wyjątkowo taniego po bardzo bogaty

Najskuteczniej uwagę przykuwa najtańszy pakiet. Kosztuje zaledwie 10 złotych miesięcznie i może być świetny dla osób, które niewiele korzystają z internetu mobilnego, ale nie chcą mieć żadnych limitów na esemesy, ememesy i połączenia. Właśnie taki no-limit oferuje Veto Mobile za dychę, dorzucając do tego paczkę 2 GB internetu do wykorzystania w Polsce lub roamingu w UE.

Jest to właściwie bezkonkurencyjna oferta. Jeśli chodzi o naprawdę tanie pakiety, to Virgin Mobile ma #MINI9 za 9 złotych miesięcznie (ale z limitem 300 minut i 300 SMS-ów oraz paczką 1 GB). Z kolei Mobilny Telegrosik za 9 złotych daje nielimitowane rozmowy i wiadomości, ale też tylko 1 GB internetu. Jedyną sensowną alternatywa wydaje się oferta Cross Mobile, ale tam niska cena obowiązuje tylko przez rok.

Veto Mobile (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Nielimitowane połączenia i wiadomości zawierają też – naturalnie – droższe pakiety Veto Mobile: za 25 złotych, 40 złotych i 65 złotych. Cechują je, odpowiednio, paczki 20 GB, 200 GB i 400 GB internetu do wykorzystania na terenie naszego kraju. Podsumujmy:

Pakiet 10 Pakiet 25 Pakiet 40 Pakiet 65 Cena 10 złotych miesięcznie 25 złotych miesięcznie 40 złotych miesięcznie 65 złotych miesięcznie Rozmowy, SMS-y i MMS-y Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Internet w Polsce 2 GB 20 GB 200 GB 400 GB Internet w UE 2 GB 8,59 GB 13,75 GB 22,34 GB

Te pozostałe oferty są już mniej spektakularne, ponieważ chociażby wspomniane Virgin Mobile daje 20 GB za 20 złotych, i to tylko na początek, bo paczka rośnie wraz ze stażem – do 40 GB po pół roku i aż do 60 GB po dwóch latach, a za 40 złotych – niby tylko 100 GB na start, ale po dwóch latach jest to już 300 GB.

Warto też wspomnieć, że Mobile Vikings za 25 złotych miesięcznie daje 30 GB internetu, a LycaMobile i Fonia – po 50 GB. Ta druga zaś za 69 złotych oferuje 500 GB. Z kolei Red Bull Mobile już za 50 złotych miesięcznie pozwala korzystać z internetu mobilnego bez limitu.

Pakiety Veto Mobile (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Oferta Veto Mobile ma więcej korzyści

Tym, co może zachęcać do skorzystania z oferty Veto Mobile, może być jednak coś innego. Operator chwali się, że nie zbiera informacji o swoich użytkownikach i nie oczekuje żadnych zgód marketingowych – podane ceny są oferowane każdemu i nie trzeba dopisywać się do list mailingowych czy telefonicznych.

Operator Veto Mobile oferuje również dostęp do zasięgu 5G sieci Play, kumulację niewykorzystanego internetu (do 1 TB), możliwość wyrobienia wirtualnej karty eSIM, kompletne zarządzanie kontem w aplikacji mobilnej i wyłącznie ludzką obsługę klienta (bez AI). Zwraca także uwagę na to, że jest w 100% polskim podmiotem.