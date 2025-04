Nowy abonament w Virgin Mobile. Więcej GB dla lojalnych

Obowiązuje już nowy abonament w Virgin Mobile. Oferta została udoskonalona i teraz pakiet danych rośnie wraz ze stażem u operatora. Odbywa się to automatycznie i bez formalności, a skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci.

Virgin Mobile docenia lojalność – więcej GB za staż

Propozycja Virgin Mobile wygląda tak, że na początek dostajemy podstawowy pakiet danych: od 20 GB za 20 złotych do 100 GB za 40 złotych. Jeśli jednak pozostaniemy wierni operatorowi przez pół roku, to od siódmego miesiąca otrzymamy dwa razy więcej gigabajtów do wykorzystania. Kolejne, skromniejsze już premie, czekają nas po upływie roku i dwóch lat. Podsumujmy:

Pakiet S / 20 Pakiet M / 30 Pakiet 35 Pakiet L / 40 Cena za 1. numer 20 złotych 30 złotych 35 złotych 40 złotych Cena za 2.-10. numer – 20 złotych 25 złotych 30 złotych Na start 20 GB 60 GB 80 GB 100 GB Od 7. miesiąca 40 GB 120 GB 160 GB 200 GB Od 13. miesiąca 50 GB 150 GB 200 GB 250 GB Od 25. miesiąca 60 GB 180 GB 240 GB 300 GB

Virgin Mobile dołącza więc do dwóch innych operatorów ceniących sobie lojalność. Podobnie działa to mianowicie w Plushu i Nju Mobile. Tak jak u nich możesz też oczekiwać nielimitowanych rozmów i wiadomości, łączności 5G oraz umowy podpisywanej na czas nieokreślony, więc zrezygnować możesz, kiedy Ci się podoba.

Co warto podkreślić, Virgin nie tylko dogania rywali, ale też pod pewnymi względami ich pokonuje – szczególnie w przypadku dwóch droższych opcji. Nie chodzi jednak tylko o stosunek ceny do wielkości pakietu danych. Jako jedyny z tej trójki operator pozwala wyrobić i korzystać z karty eSIM.

Źródło: Blog Play

Jaki abonament z bonusem za staż? Porównanie ofert

W poniższej tabelce podsumowuję wszystkie dostępne opcje abonamentowe, w których mamy do czynienia ze wzrostem pakietu danych wraz ze stażem. Tak to obecnie wygląda:

Operator Cena

(1. numer) Cena

(nast. numer) Opłata aktywacyjna Pakiet na start Maks. pakiet (po 2 latach) Sieć 5G e-SIM Virgin Mobile 20 złotych – 30 złotych 20 GB 60 GB TAK TAK Plush 25 złotych – BRAK 40 GB 200 GB TAK NIE Nju Mobile 29 złotych 9/19 złotych BRAK 60 GB 180 GB TAK NIE Virgin Mobile 30 złotych 20 złotych BRAK 60 GB 180 GB TAK TAK Virgin Mobile 35 złotych 25 złotych BRAK 80 GB 240 GB TAK TAK Nju Mobile 39 złotych 9/19 złotych BRAK 80 GB 240 GB TAK NIE Plush 40 złotych 0/20 złotych BRAK 80 GB 300 GB TAK NIE Virgin Mobile 40 złotych 30 złotych BRAK 100 GB 300 GB TAK TAK Nju Mobile 49 złotych 9/19 złotych BRAK 100 GB 300 GB TAK NIE

Słówko wyjaśnienia należy się w kontekście trzeciej kolumny, czyli ceny za kolejny numer. W przypadku Nju Mobile cena wynosi 9 złotych za drugi i 19 złotych za trzeci numer, a pakiet danych jest wspólny (do podziału). W Plushu natomiast, przy więcej niż jednym numerze, za każdy (włącznie z pierwszym) płacimy 20 zamiast 40 złotych i każdy ma swój własny pakiet danych. Virgin Mobile także oferuje osobne pakiety dla poszczególnych numerów, ale zniżka w każdym przypadku wynosi tylko dyszkę.

Cała trójka oferuje też promocję dla osób przenoszących numer. W Nju Mobile i Plushu możesz w takiej sytuacji liczyć na 3 miesiące abonamentu za darmo, w Virgin Mobile zaś – symbolicznie – na 1 miesiąc bez opłat.