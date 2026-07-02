Nowe tablety na polskim rynku. To ciekawe alternatywy dla laptopa

Na polskim rynku zadebiutowały nowe tablety, które mogą stać się kompaktową alternatywą dla laptopów. Jeden z nich to wariant premium, drugi natomiast to sprzęt w przystępnej cenie, mający sprawdzić się podczas codziennego użytkowania.

Pod koniec czerwca 2026 roku do sprzedaży w Polsce trafił tablet Oscal Pad 200, który producent określa alternatywą dla laptopa. Na dodatek atrakcyjną cenowo, bo za mniej niż tysiąc złotych. Teraz do grona tabletów, mogących zastąpić laptop, dołączają dwa kolejne modele – tym razem marki Blackview.

Tablet Blackview Mega 12 ma sprawdzić się w pracy

Pierwszy z zaanonsowanych modeli to Blackview Mega 12. Marka określa ten sprzęt mianem premium oraz wspomina, że jest to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie wyposażono w ekran o przekątnej 12,2 cala, oferujący rozdzielczość 2.4K oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz. Sercem tego tabletu jest procesor MediaTek Dimensity 7200 (4 nm) wraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. System z kolei to Android 16 z nakładką DokeOS 5.0, oferującą tryb PC.

Na pokładzie Blackview Mega 12 znalazł się też akumulator o pojemności 10000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie o mocy 55 W. Ponadto sprzęt oferuje cztery głośniki stereo, łączność Wi-Fi 6E i NFC. Warto wspomnieć, że tablet spełnia kryteria klasy IP69K, co oznacza, że ma być odporny na wodę i pył.

W zestawie użytkownik otrzymuje przydatny komplet akcesoriów, w tym magnetyczne etui, klawiaturę Magcover, mysz, rysik, szło hartowane i słuchawki.

Tablet Blackview Mega 12 jest sprzedawany w wybranych polskich sieciach handlowych za 1749 złotych.

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Tablet Blackview Zeno 10 to alternatywa dla laptopa do codziennej nauki, rozrywki i pracy

Do sprzedaży w Polsce trafił również Blackview Zeno 10, który według producenta ma sprawdzić się podczas nauki, domowej rozrywki i w pracy. Urządzenie sprzedawane jest w dwóch konfiguracjach pamięci: 6/128 GB i 6/256 GB. Tablet wyposażono w procesor Unisoc Tiger T8200 oraz 11-calowy ekran Full HD+ IPS z odświeżaniem 90 Hz.

Ponadto tablet Blackview Zeno 10 otrzymał akumulator o pojemności 8800 mAh. System to zaś Android 15 z nakładką DokeOS 4.2. Również w przypadku tego urządzenia producent dorzuca pełny komplet akcesoriów, obejmujący klawiaturę, etui, mysz i rysik.

Blackview Zeno 10 6/128 GB jest obecnie dostępny za 839 złotych, natomiast konfiguracja 6/256 GB sprzedawana jest za 999 złotych.