Tidal idzie w górę. Znamy nowe ceny subskrypcji

Tidal postanowił podnieść ceny subskrypcji. Zdrożał każdy z planów – indywidualny, rodzinny oraz Student.

Tidal drożej na całym świecie

Kilka dni temu mogliśmy przeczytać, że Tidal zrobi porządek z muzyką AI. Platforma nie zamierza całkowicie pozbyć się utworów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, ale zmiany w polityce powinny zostać docenione przez wielu słuchaczy.

Tym razem poznaliśmy mniej przyjemne informacje. Otóż Tidal zapowiedział podwyżki cen, które – co warto podkreślić – dotyczą już nowych użytkowników. Natomiast dla wszystkich osób nowy cennik wejdzie w życie 3 sierpnia 2026 roku.

Zmiany wprowadzane są na całym świecie. Przykładowo słuchacze w USA będą płacić 12,99 dolarów miesięcznie zamiast dotychczasowych 10,99 dolarów. W Europie cena wzrośnie z 10,99 euro do 12,99 euro miesięcznie. Niestety, Polaka nie jest tutaj wyjątkiem – też musimy pogodzić się z nowym cennikiem.

Tidał tłumaczy, że jest to pierwsza globalna podwyżka cen od trzech lat. Dzięki niej fani będą mogli lepiej wspierać ulubionych artystów. Oczywiście użytkownicy niezadowoleni z tej zmiany mogą w każdej chwili, jeszcze przed wprowadzeniem nowego cennika, zrezygnować z dalszego opłacenia usługi.

Nowy ceny Tidala w Polsce

Warto przypomnieć dotychczasowy cennik Tidala w Polsce. Jeszcze pod koniec czerwca subskrypcja dla pojedynczego użytkownika wynosiła 21,99 złotych miesięcznie. Studenci mogli liczyć na 50% rabatu, czyli płacili 10,99 złotych miesięcznie. Z kolei plan rodzinny kosztował 34,99 złotych miesięcznie.

Natomiast nowy cennik Tidala przedstawia się następująco:

Plan Individual – 26,99 złotych miesięcznie,

Plan Family (do 6 użytkowników) – 45,99 złotych miesięcznie,

Plan Student – 14,49 złotych miesięcznie.

Tidal – nowy cennik w Polsce (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

W każdym pakiecie można liczyć na muzykę w jakości HiRes FLAC, brak reklam i funkcję odtwarzania offline.

Co ciekawe, nowy cennik pokrywa się z podwyżkami Spotify wprowadzonymi w styczniu 2026 roku. Wówczas dowiedzieliśmy się, że Spotify w Polsce będzie kosztować: