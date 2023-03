Jest nowy smartfon Huawei. Co oferuje i ile kosztuje?

Huawei bez uprzedzenia i wielkiej pompy wprowadził na rynek nowy smartfon, który kierowany jest przede wszystkim do młodzieży, ponieważ ma dopisek „Youth Edition”. Co oferuje i ile trzeba za niego zapłacić? Sprawdzamy!

Co oferuje nowy smartfon Huawei nova 10 Youth Edition?

Na przodzie smartfona znajduje się wyświetlacz LCD o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ 2388×1080 pikseli (387 ppi), który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz i wspiera paletę barw DCI-P3. Producent chwali się, że boczne ramki mają szerokość jedynie 1,05 mm. W jego górnej części, w okrągłym otworze w ekranie, umieszczono aparat z matrycą 16 Mpix i przysłoną f/2.2 do selfie i rozmów wideo.

Na tyle smartfona są zaś aż cztery aparaty, w tym główny 108 Mpix, a do tego jeszcze 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, 2 Mpix do zdjęć makro i 2 Mpix do pomiaru głębi. W czarnej wersji kolorystycznej wyspa z aparatami jest ozłocona, podobnie jak ma to miejsce w innych modelach z serii nova 10 – jak to powiedziała Kasia, tu jest jakby luksusowo. W niebieskim wariancie urządzenia nie ma już złotych akcentów, jest jednolicie i mniej rzucająco się w oczy.

Motorem napędowym Huawei nova 10 Youth Edition jest procesor Qualcomm Snapdragon 680. Co zaskakujące, z jakiegoś, zupełnie niezrozumiałego dla nas powodu producent nie podaje, jaką ilością RAM dysponuje ten model. Informuje natomiast, że klienci mają do wyboru dwie wersje: z 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość fabrycznie działa na systemie HarmonyOS 2.0 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować z mocą aż 66 W (przez port USB-C; do do 60% w 15 minut, a do 100% w 35).

Huawei nova 10 Youth Edition oferuje też wsparcie dla ładowania zwrotnego o mocy 5 W (USB OTG) oraz dual SIM i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Nie ma natomiast modułu NFC ani slotu na kartę microSD i 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Ile kosztuje nowy smartfon Huawei nova 10 Youth Edition?

Huawei nova 10 Youth Edition będzie dostępny w Chinach od 3 marca 2023 roku w cenie od 1999 juanów, co jest równowartością ~1280 złotych. Klienci w Polsce już od dawna mogą jednak kupić identyczny smartfon pod inną nazwą – Huawei nova 9 SE (z 8 GB RAM, NFC i EMUI), aktualnie za 1299 złotych. Można zatem powiedzieć, że Huawei odgrzał kotleta.