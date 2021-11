Intel udostępnia aktualizację sterowników dla zintegrowanych GPU w procesorach Intel Alder Lake i nie tylko

Intel udostępnił najnowszą wersję sterowników dla zintegrowanych układów graficznych Iris Xe oraz UHD, które są implementowane w procesorach Intel Alder Lake. Aktualizacja ma zapewnić m.in. wyższą wydajność w nowych grach komputerowych, a także zwiększyć stabilność rozgrywki.

Nowa aktualizacja dla zintegrowanych GPU w procesorach Intel Alder Lake

Intel właśnie wypuścił aktualizację sterowników dla zintegrowanych kart graficznych UHD i Iris Xe. Obejmuje ona iGPU, które znajdują się w procesorach Skylake (UHD 530) i nowszych, jednocześnie wspierając system Windows 11 oraz Windows 10, gdzie CPU z serii Intel Alder Lake do poprawnej aktualizacji potrzebują co najmniej Windowsa 10 w wersji 20H2, która została wydana w październiku ubiegłego roku. Użytkownicy najnowszych procesorów Intela raczej przenoszą się jednak na „Jedenastkę”, ponieważ system ten jest zoptymalizowany pod układ o hybrydowej budowie.

Uaktualnienie w wersji 30.0.101.1069 ma oferować przede wszystkim wyższą wydajność i stabilność, a także krótsze czasy ładowania w nowych tytułach, takich jak Assassin’s Creed Valhalla, Metro Exodus, Horizon Zero Dawn czy Deathloop.

Co więcej, aktualizacja naprawia kilka znaczących błędów w kilku grach – m.in. crashe w Moonlight Blade oraz Resident Evil Village (DX12) na procesorach Intel 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe, zawieszenia się gry Call of Duty: Warzone na procesorach Intel Alder Lake z grafiką UHD oraz Doom Eternal (Vulkan) na grafice Intel Iris Xe.

Mimo to uaktualnienie nie wprowadziło poprawek dla kilku błędów, które występują jedynie na karcie UHD 750 (implementowanej w układach Intel Alder Lake). Przykładowo, gdy użytkownik odłączy i podłączy zewnętrzny wyświetlacz, w Netflixie pojawiają się graficzne błędy. Gry takie, jak Metro Exodus czy Shadow of the Tomb Rider, często się zawieszają, a błędy w wyświetlaniu treści występują w Gears 5, Genshin Impact oraz Wolfenstein: Youngblood.

Zaleca się pobranie najnowszej aktualizacji – szczególnie dla posiadaczy platform bez dodatkowego GPU, opartych na procesorach Intel Alder Lake, ale nie tylko. Uaktualnienie można pobrać ze strony Intela.