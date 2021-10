Intel XeSS to konkurent dla NVIDIA DLSS. Czy karty Intel Arc otrzymają potężne narzędzie?

Jakiś czas temu Intel ogłosił swoje pierwsze dedykowane karty graficzne z serii Arc Alchemist. Układy mają otrzymać do dyspozycji autorskie narzędzie supersamplingu. Producent w ramach wydarzenia Innovation pokazał pierwsze możliwości technologii Intel XeSS. Sami sprawdźcie.

Intel XeSS – godny konkurent dla NVIDIA DLSS?

Wraz z wprowadzeniem funkcji śledzenia promieni Ray Tracing okazało się, że technologia ta wnosi do gier jeszcze lepsze efekty wizualne, szczególnie w tytułach, gdzie bardziej realistyczne oświetlenie wpasowuje się idealnie – na przykład Cyberpunk 2077 czy Metro Exodus.

Dodatkowe detale zdecydowanie wpływają negatywnie na wydajność – szczególnie w najwyższych ustawieniach graficznych. Aby nieco poprawić liczbę wyświetlanych ramek obrazowych w jednej minucie NVIDIA jako pierwsza zaimplementowała narzędzie upscalingu DLSS, które obecnie stoi na wysokim poziomie.

AMD stosunkowo niedawno zaprezentowało podobne rozwiązanie. Ze względu na brak sprzętowego wsparcia techniki, która upscaluje obraz jedynie przy użycia algorytmów, efekty jego działania są jednak już na pierwszy rzut oka gorsze. Potwierdzają to moje testy w porównaniu DLSS i FSR na podstawie gry The Medium – NVIDIA tutaj wypada zdecydowanie lepiej.

A co jeśli nowy gracz na rynku wprowadzi podobne rozwiązanie do tego od Zielonych? Intel XeSS ma być technologią upscalingu, polegającą na rdzeniach wektora (odpowiednika rdzeni Tensor), wspomagających sprzętowo sztuczną inteligencję. Co ciekawe, Intel właśnie pokazał rąbka możliwości tej techniki.

Technologia Intel XeSS została zaprezentowana w dwóch grach – Hitman 3 oraz Riftbreaker (warto dodać, że Hitman nie wspiera Ray Tracingu). Producent zestawił natywną rozdzielczość 1080p do 4K z XeSS – niestety, ale nie mamy informacji, czy rozdzielczość Ultra HD była upscalowana z 50%, czy może 66% pikseli. Ciężko jest zatem porównywać dane wyniki – szczególnie że samo wideo zostało nagrane w Full HD.

Ważniejszą informacją jest fakt, że producent ogłosił XeSS DevMesh Program, czyli specjalny zestaw narzędzi dla programistów, który pozwoli im w prosty sposób zaimplementować technikę upscalingu, nawet jeszcze przed oficjalną premierą kart graficznych z serii Intel Arc Alchemist. Możemy więc oczekiwać, że na pewno kilka tytułów będzie wspierało tę funkcję już od początku.

Debiut układów Intel Arc, wraz z technologią XeSS, planowany jest na początek 2022 roku.