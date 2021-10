Do sieci wyciekły zdjęcia kart Intel Arc Alchemist. Wiemy, jak będzie wyglądał najtańszy model z serii

Od początku obecnego roku w sieci pojawiają się informacje dotyczące nadchodzących, dedykowanych kart graficznych Intela. Stosunkowo niedawno, bo w sierpniu, największy producent procesorów na świecie oficjalnie ogłosił, że pracuje nad własnymi układami graficznymi, które mają stanowić konkurencję dla NVIDII i AMD. Do internetu ponownie trafiły kolejne zdjęcia GPU z serii Intel Arc Alchemist.

Dwie karty Intel ARC Alchemist – budżetowa, jak i flagowa

Nieoficjalne rendery dedykowanych kart graficznych Intela nie są niczym nowym, bowiem coraz to nowsze ich aktualizacje pojawiają się dosyć często. Użytkownik portalu YouTube, pod pseudonimem Moore’s Law Is Dead, od miesięcy dostarcza coraz to nowsze grafiki, które w pewien sposób zostały potwierdzone.

Twórca kilkukrotnie wrzucając materiał wideo pokazywał niereferencyjny model topowego układu GPU z serii Intel ARC Alchemist – z dwoma wentylatorami. Podczas oficjalnej zapowiedzi układów, firma wykorzystała 1000 dronów, które tworzyły identyczny kształt karty wyposażonej w dwa wentylatory.

źródło: Intel

YouTuber po raz pierwszy ujawnił wygląd budżetowego Alchemista (najprawdopodobniej z 128 EU), który – jak widać na renderach – będzie cechował się 2-slotową konstrukcją z pojedynczym wentylatorem i prawdopodobnie pojedynczą 6-pinową wtyczką dodatkowego zasilania.

Według doniesień, MLID nie może ujawniać niektórych aspektów konstrukcji – w tym PCB danej karty graficznej. Z grafik wynika także, że dany model ma oferować 3 złącza Display Port oraz pojedynczy port HDMI.



(źródło: Moore’s Law Is Dead)

Co więcej, budżetowy Arc będzie miał za zadanie stworzyć konkurencję dla tańszych GeForce z serii 16, a także pierwszej generacji Navi, czyli rodziny Radeon 5000.

Natomiast najnowsze rendery flagowego modelu (z 512 jednostkami EU) Intel Arc Alchemist wskazują na to, że karta, podobnie jak rodzina NVIDIA Ampere, będzie wyróżniała się mniejszą płytką drukowaną, ale za to bardziej otwartym radiatorem. Sama obudowa radiatora jest najpewniej wykonana z plastiku, ma do dyspozycji dwa wentylatory o 9 łopatkach. Kwestia dodatkowego zasilania pozostaje bez zmian, ponieważ układ będzie wymagał dwóch złączy 8+6 pin, które mają dostarczyć nawet 300 W mocy.

Premiera kart graficznych Intel Arc Alchemist powinna odbyć się już na początku następnego roku.