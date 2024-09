Ugreen Uno to urocze akcesoria do Twojego iPhone’a

Marka Ugreen zaprezentowała nowe urządzenia. Wśród nich znalazły się m.in. ładowarki i powerbanki. Akcesoria wyróżnią się na rynku swoimi ekranami TFT wyświetlającymi emotikony i ucieszą posiadaczy iPhone’ów.

Akcesoria z serii Ugreen Uno

Ugreen to chiński producent elektroniki użytkowej. W jego portfolio znajdziemy przede wszystkim praktyczne akcesoria, takie jak powerbanki, kable, ładowarki, adaptery, karty pamięci zasilacze, słuchawki czy huby dedykowane do urządzeń mobilnych. Marka kolejny raz prezentuje swoje nowe produkty. Tym razem do grona dołączają urocze i zabawne powerbanki oraz ładowarki do iPhone’ów. Akcesoria zaprezentowano na tegorocznych targach IFA w Berlinie.

Seria Uno z pewnością wyróżni się na rynku. Producent zaznaczył, że akcesoria zaprojektowano z myślą o „szybkim i zabawnym ładowaniu”. Każdy z przedstawionych sprzętów został wyposażony w ekran TFT, który obsługuje wyświetlanie różnych emotikonów. Nowe urządzenia zapewniają szybkie ładowanie o dużej mocy i otrzymały dostęp do technologii ładowania bezprzewodowego Qi2 – zgodnego z MagSafe marki Apple.

Nowe ładowarki marki Ugreen

Wśród nowych urządzeń znalazła się ładowarka Ugreen Uno Charger 100 W. Konstrukcja akcesorium pozwala naładować 16-calowego MacBooka Pro do 43% w pół godziny przy użyciu pojedynczego portu. Sprzęt oferuje trzy porty USB-C oraz jeden port USB-A, które umożliwiają ładowanie czterech urządzeń w jednym czasie. Ładowarka ta została wyposażona w układ GaNInfinity, dzięki czemu ma niewielkie rozmiary. Z kolei system ThermalGuard na bieżąco kontroluje zmiany temperatury w czasie rzeczywistym, aby chronić akcesorium przed przegrzaniem.

Uno Charger 100 W (źródło: Ugreen)

Producent zaprezentował także Ugreen Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 15 W, czyli ładowarkę bezprzewodową, wykorzystującą podwójne ładowanie magnetyczne. Akcesorium naładuje iPhone’y z mocą 15 W i słuchawki z mocą 5 W. Urządzenie wyposażono też w port USB-C o mocy 5 W, dzięki czemu użytkownik może naładować nim np. swój zegarek.

Uno 2-in-1 Magnetic Wireless Charger 15 W (źródło: Ugreen)

Urocze powerbanki do iPhone’ów

Wśród nowych produktów znalazły się też powerbanki. Jednym z nich jest Ugreen Uno Magnetic Wireless Power Bank o pojemności 10000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie magnetyczne 15 W. Poza tym sprzęt oferuje dwukierunkowe szybkie ładowanie 20 W poprzez port USB-C. Powerbank został wyposażony w kompaktową i przenośną obudowę ze składaną, metalową podstawką, dzięki której można wygodnie skorzystać z urządzenia mobilnego w trakcie ładowania.

Uno Magnetic Wireless Power Bank 10000 mAh (źródło: Ugreen)

Do produktów dołączył też Ugreen Uno Power Bank o pojemności 10000 mAh i o mocy 30 W. Dzięki dwukierunkowemu szybkiemu ładowaniu przez port USB-C możliwe jest jego pełne naładowanie w zaledwie dwie godziny. Producent zaprezentował również Ugreen Uno 6-in-1 USB-C Hub, który oferuje cztery szybkie porty 10 Gb/s USB 3.2 Gen 2 oraz dwa porty HDMI. Portfolio zwieńcza kabel Ugreen Uno USB-C do USB-C obsługujący moc 100 W.

Jak wynika z zapowiedzi producenta, nowości będą dostępne w sprzedaży po 16 września 2024 roku na stronie marki oraz na platformie Amazon.