Ten powerbank Ugreen jest naprawdę mocarny, a do tego ma wbudowany ekran

Nowy powerbank marki Ugreen to sprzęt dla wymagających użytkowników. Oferuje on wysoką moc ładowania, a także bogaty zestaw funkcji.

Powerbank Ugreen Nexode robi niemałe wrażenie

Co słychać w świecie powerbanków? Niedawno informowaliśmy Was, że Xiaomi sypie powerbankami jak z rękawa, a także dowiedzieliśmy się, że powerbanki Infinix trafiają do sprzedaży w Polsce. To teraz przejdźmy do mniej znanej marki, aczkolwiek mającej już na koncie zdecydowanie ciekawe urządzenia do przechowywania energii – Ugreen ma w ofercie m.in. powerbank oferujący 130 W czystej mocy.

Co tym razem przygotowała omawiana marka? Trzeba przyznać, że sprzęt, który jak najbardziej zasługuje na uwagę. Nowy model, czyli Ugreen Nexode, to naprawdę zadowalające 20000 mAh. Owszem, maksymalna moc wyjściowa to 145 W, ale należy zaznaczyć, że w przypadku pojedynczego portu możliwe jest ładowanie jednego urządzenia z mocą 100 W (USB-C). Do tego dochodzi kolejne USB-C, ale już o mocy 45 W i mamy jeszcze USB-A o mocy 22,5 W.

Łącznie możemy jednak ładować cztery urządzenia, więc co z tym czwartym sprzętem? Tutaj do dyspozycji użytkownika oddano ładowarkę indukcyjną zgodną ze standardem Qi2, której moc wynosi 15 W. Jak najbardziej możemy ładować z jej wykorzystaniem iPhone’a – bez obaw, nie zsunie się on, bowiem będzie trzymany za pomocną magnesu.

Wypada jeszcze wspomnieć o wbudowanym ekranie TFT, który dostarcza kluczowych danych na temat ładowania. Dzięki niemu można więc poznać aktualną moc ładowania, co z kolei pozwala łatwiej ustalić, ile czasu będzie ładowało się podłączone urządzenie.

To wszystko zamknięte jest w obudowie o następujących wymiarach: 45,5x46x115 mm. Waga to natomiast 555 gramów, więc – owszem – obecność tego powerbanku w torbie czy plecaku odczujemy, ale raczej zabranie go ze sobą nie będzie stanowiło dla nikogo problemu.

Ile kosztuje powerbank Ugreen Nexode?

Dla wszystkich, którzy planują zakup omawianego sprzętu, mam dobrą wiadomość. Otóż powerbank Ugreen Nexode jest dostępny w polskim Amazonie. Należy jednak nastawić się na niestety wysoką cenę, która wynosi 740 złotych.