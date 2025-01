Genki zaprezentowało Nintendo Switch 2. Czekaj, co?!

Nintendo chyba po części samo jest sobie winne. Najpierw tworzy konsolę wszechczasów, a następnie tak długo zwleka z prezentacją kolejnej generacji, że poziom zainteresowania sprzętem osiąga kosmiczne rozmiary. Dzięki Genki (i nie tylko) wygląd Switch 2 nie jest już żadną tajemnicą.

Czym jest Genki?

Przewijająca się we wstępie i tytule nazwa firmy to producent akcesoriów wszelakich. Przyznam, że nie słyszałem o nim wcześniej, ale w ofercie ma co nieco ciekawych produktów, takich jak torba na konsolę przenośną z dołączaną do zestawu kartą lokalizującą, śliczne obudowy na SSD w standardzie M.2 2230, ładowarki czy… przystawkę do Steam Decka wydzielającą zapachy w trakcie grania.

Prezentacja produktów firmy na targach to zawsze dobry pomysł, więc nic dziwnego, że Genki pojawiło się na CES 2025. Tak się jednak składa, że firma planuje wprowadzić akcesoria dedykowane następcy Nintendo Switch, więc przywiozła na wydarzenie… replikę urządzenia, opartą na właściwym modelu, z nałożonym akcesoryjnym etui.

Co wiemy o wyglądzie Nintendo Switch 2?

Całość wygląda tak, jak można się było spodziewać po renderach sprzed kilku miesięcy. Jest więc duży ekran (choć ramki wydają się w nim większe niż w cyfrowym modelu 3D), układ przycisków i analogów wraz z nowym guzikiem w okolicach „Home” na prawym Joy-Conie oraz magnetycznie odpinane kontrolery. Oficjalna strona poświęcona akcesoriom podpowiada również nową podpórkę i brak finezji Nintendo – firma wciąż nie podała oficjalnej nazwy konsoli, ale na rzekomej stacji dokującej widać cyfrę „2”. Być może właśnie w tej chwili to koniec marzeń o „SwitchU” i „Super Switch”.

Genki now has a page up to sign up for Switch 2 accessories news along with this video https://buff.ly/3PtbGuu



[image or embed] — Wario64 (@wario64.bsky.social) 8 stycznia 2025 04:12

Jakby tego było mało, „zdrada” japońskiego giganta nadeszła także z jego ojczyzny. Na japońskiej wersji platformy Amazon firma Laziro również udostępniła akcesorium związane z nową konsolą. Powtarzający się wygląd podpórki, spustów zwalniających Joy-Cony i frontu urządzenia sprawia, że jednego jestem prawie pewien – w kwestii wyglądu Switch 2 nie jest już żadną tajemnicą.

Laziro dołącza do firm, które zepsuły niespodziankę Nintendo (Źródło: Laziro / Amazon Japan)

Z internetu już płyną głosy, że Nintendo powinno przestać trzymać się założonego planu i po prostu przesunąć premierę Switcha 2 na „jak najszybciej”. Zewnętrzni producenci zepsuli gigantowi niespodziankę z wyglądem, a być może kwestią czasu jest zobaczenie listy premierowych gier czy specyfikacji przesyłanej do sklepów z elektroniką.

Jestem trochę za – w końcu przestałbym odliczać, ile zostało czasu do końca obecnego roku podatkowego w Japonii, w trakcie którego firma zobowiązała się zaprezentować następcę Switcha. (Około 12 tygodni 😅)