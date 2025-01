Apple odrzuca poważne oskarżenia. Wydano oświadczenie

Na początku 2025 roku światło dzienne ujrzała informacja, że Apple zgodziło się zapłacić blisko 100 milionów dolarów kary za naruszenie prywatności użytkowników. Teraz firma wydała jednak oświadczenie, w którym odrzuca stawiane jej zarzuty.

Według pozwu zbiorowego, złożonego w sądzie federalnym w Oakland w stanie Kalifornia w 2024 roku, Apple wykorzystuje nagrania głosowe, zarejestrowane podczas używania asystentki głosowej Siri, do celów reklamowych – rzekomo mają one pomóc lepiej dopasować reklamy do konkretnego użytkownika. Co więcej, według powodów Siri miała rejestrować głos również bez wywołania jej komendą głosową Hej, Siri.

Apple naturalnie odrzuciło wszystkie stawiane firmie zarzuty, ale jednocześnie zdecydowało się na ugodę, w ramach której wypłaci łącznie 95 milionów dolarów zadośćuczynienia powodom. Jedna osoba będzie mogła dostać maksymalnie 100 dolarów (do 20 dolarów za każde urządzenie z aktywną Siri).

Apple oświadcza, że nie narusza prywatności użytkowników Siri

Wydawać by się mogło, że przystanie na ugodę i zapłacenie prawie 100 milionów dolarów to przyznanie się do winy. W rzeczywistości wygląda to na czysto pragmatyczne i wyrachowane działanie, ponieważ 100 milionów dolarów to dla giganta z Cupertino niewielka cena za uciszenie ludzi. Według wyliczeń Reutersa taką kwotę zarabia w około… 9 godzin.

Teraz Apple wydało oficjalne oświadczenie, w którym zapewnia, że dba o ochronę danych użytkowników, a prywatność jest podstawową częścią procesu projektowania. Firma deklaruje też, że nigdy nie wykorzystała zebranych przez Siri danych do tworzenia profili marketingowych i nigdy nie sprzedała ich nikomu w żadnym celu.

Amerykanie wyjaśnili też, jak działa Siri. Przede wszystkim w miarę możliwości wydawane jej komendy są przetwarzane na urządzeniu – nie są wysyłane na zewnętrzne serwery. Użytkownicy mogą udostępnić nagrany dźwięk Apple, ale jest to opcja, która wymaga ich zgody. Tak samo jest w przypadku wykorzystania nagrań w celu ulepszenia Siri – tutaj też wymagana jest zgoda.

Nie wszystkie zadania mogą jednak zostać przetworzone lokalnie na urządzeniu. W wybranych przypadkach są one wysyłane na serwery Apple, lecz nie są powiązane z konkretnym kontem Apple. Firma nadaje im losowy identyfikator, składający się z długiego ciągu liter i cyfr oraz powiązany z pojedynczym urządzeniem, który służy do śledzenia danych podczas ich przetwarzania. Dzięki temu nie są one połączone z konkretnym kontem czy numerem telefonu, a tym samym użytkownikiem.