Oto Nubia Music 2. Muzyczny smartfon w nowym wydaniu

Wyróżniający się na rynku smartfon muzyczny powraca w nowym wydaniu. Nubia Music 2 przynosi ze sobą kilka poprawek względem poprzednika, choć traci przy tym jego najbardziej charakterystyczny element.

Muzyczny smartfon Nubia Music 2 – specyfikacja

Smartfon Nubia Music zadebiutował w Polsce we wrześniu 2024 roku. Teraz, zaledwie kilka miesięcy później, producent zaprezentował jego następcę. Zmiany nie są może rewolucyjne, ale obiecują poprawę tu i tam.

Model Nubia Music 2 przypomina wyglądem swojego poprzednika i zachowuje też jego wyjątkową charakterystykę. To smartfon stworzony z myślą o miłośnikach muzyki na wynos, którym oferuje 3 wbudowane głośniki tworzące 2.1-kanałowy system audio o głośności sięgającej 95 dB, zgodny ze standardem DTS:X Ultra.

Niestety smartfon nie ma już dwóch portów mini jack do podłączenia słuchawek – ostał się tylko jeden. Jedną z ciekawszych nowinek w Dwójce jest natomiast LED-owe oświetlenie, które może świecić w rytm odtwarzanej muzyki.

Nubia Music 2 (fot. ZTE)

Zmienił się też wyświetlacz. Choć wciąż jest to panel LCD o rozdzielczości HD+, to jest on nieco większy (6,7 cala, a nie 6,6 cala) i oferuje odświeżanie z częstotliwością 120 Hz (a nie tylko 90 Hz). Leciwy procesor Unisoc SC9863A został natomiast zastąpiony przez nieco lepszy chipset Unisoc T7200. Jeśli nic Ci to nie mówi, jest to nowa nazwa dla starego procesora Unisoc T606, który możesz kojarzyć z takich modeli, jak Motorola Moto G04, Infinix Smart 8 czy ZTE Blade V50 Design.

Niezmiennie z procesorem tym współpracują 4 GB pamięci operacyjnej, a na pliki mamy tu 128 GB. W środku zainstalowany został jeszcze akumulator o pojemności 5000 mAh obsługujący ładowanie z mocą 10 W. Z przodu na okrągłym wycięciu znajduje się kamera 5 Mpix do selfie, a z tyłu łypie na nas oko aparatu 50 Mpix (f/1.8).

Ile kosztuje Nubia Music 2? Cena

Jak na razie smartfon Nubia Music 2 jest dostępny jedynie w Malezji, ale niebawem powinno się to zmienić. Jego cena w tym azjatyckim kraju wynosi 389 ringgitów (równowartość ~360 złotych). Poprzednika w Polsce można kupić za ~500 złotych.